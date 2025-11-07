Obavijesti

HAJDUKOV SPORTSKI DIREKTOR

Vučević o prodaji Pukštasa i planovima: Želimo novi stadion

Piše Issa Kralj,
Split: Sportski direktor Hajduka predstavio nove igrače | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U ovom trenutku ne razmišljamo ni o prodaji Pukštasa ni nekog bilo kojeg igrača, nego gledamo da napravimo što je god moguće bolji rezultat, a sama po sebi će prodaja onda i doći, rekao je Goran Vučević

Hajduk se trenutačno nalazi u odličnoj situaciji gdje nakon 12. kola HNL-a drži vodstvo na tablici s 26 bodova. Izborili su četvrtfinale Kupa nakon pobjede protiv Cibalije gdje su nakon penala slavili 4-2. Momčad Gonzala Garcije u odličnoj je formi, a o cijeloj situaciji u klubu govorio je sportski direktor Goran Vučević

- Mi smo u situaciji koja nije loša, koja traži da možemo raditi onako kako i želimo. Ni jedan igrač nije na prodaju i nećemo isključivo ići na prodaju ako ne dođe nešto iznimno povoljno - izjavio je Vučević u intervjuu za Novu TV. 

Osvrnuo se i na Rokasa Pukštasa (21) koji je u ovoj sezoni za Hajduk upisao 15 nastupa, zabio četiri gola i ostvario jednu asistenciju. 

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- U ovom trenutku ne razmišljamo ni o prodaji Pukštasa ni nekog bilo kojeg igrača, nego gledamo da napravimo što je god moguće bolji rezultat, a sama po sebi će prodaja onda i doći. Mislim da je sad idealan trenutak da Hajduk razmišlja o novom stadionu, da razmišlja o kampu koji je neophodan i nadam se da će i grad, naravno klub učiniti sve zajedno sa državom kako bi došli do puno boljih uvjeta - rekao je.

Govorio je i o formiranju druge momčadi idućeg ljeta, ali ona neće, kao Dinamova, igrati drugu, nego nižu ligu.

- Po našim procjenama između milijun i pol i dva milijuna eura bi koštala ta druga momčad. Druga stvar je da mi u infrastrukturi, koju trenutačno imamo, ne zadovoljavamo uopće da sve kategorije u omladinskoj školi i prva momčad mogu adekvatno odraditi trenažni proces, a kamoli da B momčad može igrati neku utakmicu. I treća bitna stvar je da je nama prioritet Dalmacija. Nama nije problem ni igrati treću HNL, jer već davno prije nekih sedam godina smo igrali tu ligu i iz te lige je izašlo šest A reprezentativaca i uvjeren sam da će ona itekako puno služiti Hajduku - rekao je Vučević i podcrtao da klub želi novi stadion:

- Mislim da je sad idealan trenutak da Hajduk razmišlja o novom stadionu, da razmišlja o kampu koji je nephodan i nadam se da će i grad, naravno klub učiniti sve zajedno sa državom kako bi došli do puno boljih uvjeta.

