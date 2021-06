Da je uoči Eura netko crtao najpovoljniji scenarij za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, vjerojatno bi ga nacrtao tako da kao drugi iz skupine idu na drugoplasiranu reprezentaciju skupine E, dakle na Šveđane, Poljake ili Slovake, jer, Španjolsku su svi vidjeli u ulozi favorita. No planovi su jedno, a ono što se odvilo je na koncu ispalo nešto posve drugo, pa će se u utorak u 18:00 sati, na početku utakmice na Parken stadionu, Dalić rukovati s Luisom Enriqueom. Španjolci za nas nikako nisu nepoznanica, no tko ih bolje poznaje od Gorana Vučevića, koji je u zadnje vrijeme radio kao skaut Barcelone i zna u dušu svakog španjolskog igrača.

Slažete li se da Španjolci nisu bili baš poželjan protivnik?

Vjerujem da je bilo tko od izbornika na Euru mogao birati protivnika u ovoj fazi, sigurno nijedan ne bi izabrao Španjolce, pa tako ni Zlatko Dalić.

Španjolci nisu baš briljirali u grupnoj fazi?

Slažem se da nisu, ali nijedna velika reprezentacija nije briljirala. Nisu ni Francuzi, nisu ni Nijemci...

Kakva je Španjolska?

Dobra. Iznenađenje je definitivno to što nema nijednog igrača Reala, ali izbornik Enrique i dalje gaji identičan stil nogometa kakav ovu reprezentaciju krasi već godinama. To je miks igre Barcelone i Reala, najbolje od jednih i drugih u formaciji 4-3-3. S tim da je u ovoj formaciji po meni ključna uloga Sergia Busquetsa. Iako je Rodri dobar igrač, s Busquetsom je to nešto posve drugačije, odnosno bolje.

Koje su glavne karakteristike njihove igre?

Njihov stil je posjed. Jako su strpljivi, u posjedu su dominantni i traže da protok lopte bude što brži. Busquets je srce momčadi koji jako dobro i brzo distribuira lopte i predvodi momčad u vraćanju izgubljenih lopti, kako bi njihov najlošiji dio momčadi, a to je zadnja linija, što manje patila.

Gdje ih se najlakše može ugroziti?

Zadnja linija je jako propusna i tu treba tražiti priliku. Ako će Cesar Azpilicueta igrati na desnom boku, Perišić može napraviti jako puno dobrih stvari za nas. Azpilicueta je ove sezone igrao jako dobro, ali isključivo zbog toga što je Chelsea bio dobar i svatko je igrao jedan na jedan, pa je i njemu bilo puno lakše. Tu je i Eric Garcia, koji je nov i nije uigran u zadnjoj liniji, i ako bude igrao i paru s Aymericom Laporteom, to bi im mogao biti dodatni problem. Laporte igra u velikom klubu ali mi ne ulijeva povjerenje, a s njim još i mladi igrač, koji nema ni skok igru, ni okretnost, ni brzinu... On ima mirnoću primanja i dodavanja, dobro se postavlja, ali ne ulijevaju mi povjerenje. Jordi Alba je navikao igrati u Barceloni koja ima 60-70% posjeda lopte, a kad je tome tako, onda je on praktično lijevo krilo. Ali ako ih protivnik pritisne, onda bi mogli imati velikih problema.

Može li se konstatirati da što više bude rastao posjed Hrvatske, rastu i šanse za pobjedu?

Svakako bi bilo dobro uzeti im loptu, oni nisu navikli igrati bez posjeda. Sjećam se da smo u Gdanjsku 2012. igrali s njima, Slaven Bilić je bio izbornik a ja sam mu skautirao Španjolce. Igrali smo 4-2-3-1, bili smo strpljivi i držali posjed, fenomenalno smo izgledali, duplirali se na svim pozicijama... Modrić je pred kraj servirao jednu fenomenalnu priliku Rakitiću, koji je bio sam pred Casillasom, ali nije pogodio glavom, dok je Navas zabio u 88. minuti. Ne znam možemo li to ponoviti, ali, ako im uzmemo posjed, napravit ćemo veliki posao.

Na što treba obrati pozornost?

Njihova momčad je toliko kvalitetna i uigrana da nije bitno tko igra a tko ulazi, ništa se ne mijenja. Oni te iz dva dodira razbiju, bez obzira koliko imaš igrača iza. Igraju jako dobro u malom prostoru i dubinskom loptom te presjeku. Kako je to nekad govorio Stanko Poklepović, raspolove te i po dubini i po širini.

Od koga prijeti opasnost?

A od koga ne prijeti... Mene oduševljava Pedri, najmlađi je, a najbolji. Bez obzira što je mlad, izgleda kao da igra već deset godina, toliko racionalno troši energiju, pravovremen je, konkretan, direktan, fantazija od igrača, Bolji je od Inieste u tim godinama.

Što bi savjetovali izborniku Daliću?

Ništa. Ima nekorektnih ljudi koji svašta govore i izjavljuju, a realno, nitko od nas ne zna ni u kakvom su stanju igrači, ni što se događa na treninzima... On zna najbolje i nema mu smisla bilo što savjetovati. Uostalom, uz njega je Nikola Jerkan koji jako dobro poznaje španjolski nogomet već godinama, super je scout, znalac, o njemu mogu reći sve najbolje jer ga često viđam po španjolskim stadionima. On će mu sigurno dati dobre savjete.

Koliko je prednost što dosta naših reprezentativaca igra ili je igralo u Španjolskoj?

To je svakako dobro, i sigurno da će ih i igrači Španjolske reprezentacije respektirati. Kad malo gledaš njihove izjave, oni nisu bahati poput Engleza recimo, nikad nisu rekli da je Hrvatska lak zadatak. Tako se postavljaju i u medijima, a i na terenu, od prve minute fokus na sebe i svoju igru a respekt protivnicima. Pogotovo nama, s obzirom na naše igrače koji igraju s njima.

Mogu li Španjolci iznenaditi drugačijom taktičkom postavkom?

Ne vjerujem. Nemaju oni drugu taktiku od ove koju igraju. Da recimo nešto okrenu poput Talijana, koji najednom sad igraju pas igru i grade igru od golmana... Ne, Španjolska igra prepoznatljivo, godinama igraju na isti način, sa sličnim ili istim igračima, a nijanse odlučuju tko je u kakvoj formi i tko je u prednosti. Očito je Luis Enrique napravio dobar potez u zadnjem ogledu, u svakoj je liniji uveo novog igrača i hvale ga da je to bio pun pogodak. Ne znam hoće li on nešto opet mijenjati, ali obično se kaže da se momčad kad odigra dobro ne mijenja. Za pretpostaviti je da neće puno mijenjati, ali, ako i bude mijenjao, neće tu biti bitne razlike.

Protiv Slovaka Španjolci su demonstrirali silu i zabili im pet golova?

Dobro je rekao Prosinečki da su za dobru utakmicu potrebna dva dobra protivnika koji igraju napadački nogomet. Kad se jedna momčad samo brani, onda je to druga priča, drugi je dojam, a i završi uglavnom ovako kako je završilo, s pet komada u mreži.

Što je bolje, nadigravati se pa im otvoriti prostor, ili se braniti pa riskirati da primiš gol?

I Real i Barcelona uglavnom imaju problema kad igraju protiv klubova koji ih napadnu visoko i drže ih daleko od svog gola. Za mene bi bilo pogubno stajati duboko u bloku iza, golmanu u prsima, ali izbornik najbolje zna koliko su igrači spremni za visoki presing i pokrivanje velikog prostora, pogotovo na bokovima.

Koja je najveća snaga španjolskog trenera?

Ja volim trenere koji znaju što žele i koji su sigurni u sebe. Kad ne znaju, onda se i u momčad i u njih uvuče nesigurnost. On nije nesiguran, zamisli nešto i to će i odraditi. Enrique je čovjek nevjerojatnog čvrstog stava i karaktera, on vozi bicikl na duge staze, trči maratone, to mu je opsesija...

Koja je vaša prognoza?

Nemamo što izgubiti. Imamo sjajne igrače, ne smijemo ih se bojati, jer kad im pokažeš zube oni znaju i pokleknuti. Treba stati hrabro, pa ako i izgubiš, neće ti nitko ništa zamjeriti. Oni jesu favoriti, ali da će nas baš dobiti, to ne mogu kazati. Po meni će to biti otvorena utakmica do kraja.