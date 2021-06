Mateo Kovačić (27) dobro poznaje španjolsku reprezentaciju, godinama je igrao u Real Madridu. On je sigurno posebno motiviran za utakmicu osmine finala Eura u ponedjeljak u Kopenhagenu.

- Očekuje nas sigurno teška utakmica. Španjolci su odlična momčad koja voli posjed, voli igrati. Bit će nam bitno da nastojimo imati loptu što više u nogama, da im oduzmemo što najviše vole. Ne znam koliko ih medijski napisi opterećuju ni što pišu, ali znam da će biti spremni za nas jer smo odlična momčad, igrali smo više puta protiv njih. Obje momčadi pokušat će se nadigravati - rekao je Kovačić.

POGLEDAJTE VIDEO: Zezancija na treningu

Koliko je napredovao od odlaska iz Madrida, što ističu u Marci? I je li normalno da Španjolska danas nema nijednog igrača Reala?

- Sigurno sam napredovao otkad sam otišao iz Madrida, nekoliko sam godina stariji, iskusniji, više sam utakmica igrao u kontinuitetu nego tamo. U tom segmentu napredovao sam, osjećam se dobro. Naravno da je čudno da oni nemaju igrača Reala, to se nije dogodilo nikad u povijesti, ali to značilo da su se nametnuli igrači iz drugih klubova. Imaju oni odlične igrače po svim klubovima u Europi.

Kako se osjeća sa suigračima u veznom redu?

- S Lukom i Brozom igram dugi niz godina i osjećamo se dobro kad igramo skupa. Broz je jako dobar za reprezentaciju, daje mirnoću, stalno traži loptu i u prilazu je. Od velike je pomoći meni i Luki. A napredovati možemo ako još više ulazili pred gol, što smo radili protiv Škotske. Još više moramo ulaziti u šesnaesterac i stvarati prilike.

- Trebala nam je ta pobjeda. Protiv Engleza smo primili taj gol, protiv Češke nije izgledalo dobro, a ovo protiv Škotske dalo nam je samopouzdanja da možemo odigrati odličnu utakmicu. Vidjelo se to već jučer na treningu i dat ćemo sve od sebe da odigramo pravu utakmicu - kaže.

Osvrnuo se i na slučaj Billyja Gilmoura, škotskog reprezentativca koji je bio pozitivan na koronu uoči utakmice s Hrvatskom.

- Čuo sam se s njim čim je izašla vijest da je bio pozitivan. Naravno da mi je žao zbog toga. Ali imao je odličnu sezonu, njegove su kvalitete neupitne, odigrao je jako puno utakmica za Chelsea, reprezentaciju. Bit će bitan igrač za klub u skoroj budućnosti.

Usporedba s veznim redom generacije 1998.?

- Ne bih se uspoređivao s njima, to su bili fenomenalni igrači koji su odigrali velike utakmice za Hrvatsku. Oni i mi imamo dobre strane. I Španjolci imaju fenomenalne igrače. Nije sve u veznoj liniji, stalno se piše o tome. Bitna je momčad. Moramo se nametnuti, pokazati da smo bolji od njih.

Danas je važniji akter u momčadi nego što je bio u Rusiji.

- Osjećam se dobro, bolje jer mi vjeruju. Igram, što mi je jako bitno. Svakom igraču je bitno da ga se ne mijenja odmah, da igra i izbornik Dalić dao mi je povjerenje. Nastojim ga vratiti na svakom treningu.

Kakva je atmosfera i kome najteže pada igra zrende?

- Atmosfera je odlična, uvijek je bila odlična. Kad dođemo tu, to je veselje i čast, ne može biti loša, pogotovo kad je rezultat dobar, kad prođeš skupinu onda je još i bolja. Kolo? Volimo tu igru, svaki igrač to obožava. Sinoć je Lovren često bio u sredini, a najviše volim kad su on i Broz, obožavam kad se on naljuti i volim kad je on unutra.

Jesu li noge teške s obzirom na to da je pretrčao najviše?

- To je samo zato što Broz nije igrao protiv Češke, haha. Osjećamo se dobro, odradili smo dobre pripreme iako je sezona bila duga i bili smo iscrpljeni. Ali svima je isto, nastojimo se osvježiti kao što smo bili protiv Škota. Spremni smo na još jedno trčanje i da damo sve od sebe.

- Zajedništvo je jako bitno u ovim trenucima, kao što je bilo i u Rusiji. Nažalost, ne mogu igrati svi igrači, ali stavljamo Hrvatsku na prvo mjesto, svatko daje onoliko koliko može. Mi smo tu da se borimo svi skupa i to će biti i ovaj put. A navijači će nam sigurno značiti puno. Nije ih bilo previše, ali i onaj mali broj protiv Škota nas je oduševio. Sad će biti sjajan osjećaj, jedva čekamo istrčati u Kopenhagenu - rekao je Mateo.

Koga bi posebno izdvojio od Španjolaca?

- Kad bih to krenuo raditi, tu bih sjedio dosta dugo... Ali znači im povratak Busquetsa koji je pokretač svih akcija i morat ćemo ga zaustaviti, da se ne smije kretati bez presinga. Morat ćemo ga pritisnuti - zaključio je Kovačić.