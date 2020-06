Vujo: Saudijska Arabija me želi za izbornika. Mogao bih pristati

Odradimo 10-15 dana ovdje, oni odu kući, ja ostanem. Ako budem uspio na takav način to riješiti, onda ću biti izbornik Saudijske Arabije, ako ne, sačekat ću neku drugu ponudu, rekao je Veselin Vujović

<p>Imam ponudu <strong>Saudijske Arabije</strong>. Zvali su me da budem izbornik - rekao je<strong> Veselin Vujović</strong>, donedavni trener RK Zagreba. Iako je najavio da kući odlazi zbog pravno-imovinskog spora koji ima, a da će se čim to riješi vratiti u Zagreb bude li prilike, čini se da nije baš tako. Barem ne, bude li prihvatio ovu ponudu.</p><p>- Teško je, kažu, tamo raditi, živjeti. Sprecifična zemlja, specifični zakoni. To bi vjerojatno bila neka kombinacija, da neke akcije koje treba odraditi, odradimo ovdje, u Sloveniji ili u Srbiji, u kući nogometa, na primjer. Odradimo to 10-15 dana, oni odu kući, ja ostanem ovdje. Ako budem uspio na takav način to riješiti, onda ću biti izbornik Saudijske Arabije, ako ne, sačekat ću neku drugu ponudu - rekao je Vujović za RTS. </p><p>Podsjetimo i naš <strong>Nenad Kljaić </strong>se okušao na izborničkoj poziciji među Arapima, ali je i to neslavno završilo. Zlatni olimpijac iz Atlante 1996. dobio je otkaz mailom.</p><p>– Dobio sam poruku e-mailom da mi se zahvaljuju na svemu, da više nisam izbornik. U poruci ne piše nijedan razlog zašto – rekao je tada Kljaić, kojega su 'potjerali' unatoč tome što je izjednačio njihov najbolji rekord na svjetskoj smotri sa svojim izabranicima (19. mjesto).</p><p><br/> <br/> </p>