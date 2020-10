Vukas: Nismo ni zaslužili dobiti. Nije bilo igrača koji može povući

Velika većina igrača nije bila u pravom ritmu, nije bilo igrača koji bi mogao povući i napraviti razliku na terenu. Probao sam mijenjati igrače, sustav, ali ništa nije upalilo, rekao je trener Hajduka Hari Vukas

<p>Zaslužena pobjeda <strong>Šibenika</strong>, koji se od starta postavio i znao što želi. Mi smo bili u kontra ritmu, donosili smo krive odluke i mislim da je ovo upozorenje svima nama. Ovakve utakmice na Poljudu Hajduk mora dobivati, s više želje i htijenja. Ne možemo pričati što bi bilo da smo zabili gol u prvoj minuti, nismo uspjeli stvarati višak nakon toga, bili smo spori... - rekao je trener Hajduka <strong>Hari Vukas </strong>nakon šokantnog <a href="https://www.24sata.hr/sport/dalmatinski-derbi-na-poljudu-mogu-li-sibencani-do-bodova-722771" target="_blank">poraza od <strong>Šibenika 1-0 na Poljudu.</strong></a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk izgubio od Šibenika</strong></p><p>Hajduk je protiv Šibenika napadao, pogotovo posljednjih 20-ak minuta nakon što se gost povukao u svoju polovicu. No, Vukas je bio samokritičan i nimalo zadovoljan današnjim pristupom igrača.</p><p>- Ako smo prijašnjih par utakmica bili na dobrom nivou, u ovoj utakmici to ne možemo reći. Nakon te prilike u prvoj minuti ušli smo u ritam koji nam nikako nije pasao. Od kombinatorike, stvaranja viška itd. Kasnili smo u dodavanju, kasnili smo u duelu... Šibenik se kasnije povukao i dobro se branio, mi smo se vrtjeli s jedne na drugu stranu i na kraju nismo ni zaslužili pobijediti.</p><p>Vukas je tijekom utakmice probao mijenjati sustav, odradio je zamjene za koje je mislio da će rezultirati nečim boljim. Ali odgovor s terena nije dobio. Niti jedan igrač 'bilih' danas nije bio na razini.</p><p>- Probali smo sve na poluvremenu, od promjene profila igrača i sustava. Jednostavno, velika većina igrača nije bila u pravom ritmu, nije bilo igrača koji bi mogao povući i napraviti razliku na terenu. U drugom poluvremenu mislili smo da Šibenik neće izdržati. Znali smo da će povući svoju liniju pa smo radili promjene sukladno tome. Sporo, inertno, nedovoljno.</p><p>Hajduku sada slijedi susret s <strong>Lokomotivom</strong>, koja se našla u problemima nakon što je nekolicini igrača došao pozitivan nalaz na <strong>Covid-19</strong>. Iz tog razloga, odgođena je i utakmica s Osijekom koja se trebala igrati u nedjelju u kasnijem terminu.</p><p>- Uvijek je to sve isto. Trebamo jednu dobru analizu, ne samo igre nego i pristupa i odgovornosti. Ne preostaje nam ništa drugo nego dobro analizirati i dobro popričati o svemu. Rezultat je majka svega, kako se kaže. Danas ga nismo imali, ali što je najgore od svega nismo imali ni igru.</p><p>Vukas je ipak pronašao trenutno rješenje. Ima viziju kako Hajduk treba igrati, a odgovor leži u susretu s <strong>Varaždinom</strong>.</p><p>- Za dobiti ovakve utakmice, pogotovo na Poljudu... Recept treba biti uragan kao protiv Varaždina. Šibenik se nije došao braniti, jesu oni bili orijentirani na obranu, ali s visokim presingom trebamo sve ispraviti.</p><p>Trener Šibenika <strong>Krunoslav Rendulić </strong>bio je itekako zadovoljan velikom pobjedom na Poljudu. Igrači su dali maksimum, izdržali silni pritisak, ali to je i bio dio taktike.</p><p>- Prije svega želim čestitati svojim momcima. Mi, prije svega, igramo puno bolje nego što pokazuje ljestvica i stanje na njoj. Svaku utakmicu idemo po pobjedu, i danas smo došli otvorenog garda po tri boda. Zasluženo smo dobili.</p><p>- Generalno nisam puno mijenjao taktiku tijekom utakmice. Ideja je bila napasti od prve minute, u nekim momentima smo izlazili dosta visoko, u nekima dosta često visoko stisnuli. Stavili smo tri stopera jer znamo da Caktaš igra dobro između linija i praktički je druga špica. Ovo drugo je sve bilo kako treba.</p><p>Hajduk je ipak uspio pritisnuti Šibenik pa su stizali centaršutevi s bokova.</p><p>- Hajduk je prije svega dobra ekipa i tko god dođe na Poljud ne može igrati napadački ili se braniti 90 minuta da ti Hajduk ništa ne napravi. Hajduk ima kvalitetu i znali smo da ćemo se morati braniti. Uspjeli smo.</p><p>Junak današnjeg susreta bio je <strong>Tahiti</strong>, Hajdukov igrač na posudbi u Šibeniku.</p><p> </p><p>- Sahiti prije svega ima kvalitetu, to treba jasno i glasno reći. Njegov problem je problem kontinuiteta. Malo po malo hvata konce, nama je koristan, odradi sve što treba, defenzivu pogotovo. Danas je zabio gol.</p><p>- Znao sam da je ovo specifična utakmica i da će Hajduk dati maksimum. Svi su danas bili jako dobri, da ne nabrajam poimence.</p><p>Što dalje slijedi za Šibenik? Idući na rasporedu je Dinamo.</p><p>- Idemo utakmicu po utakmicu, Hajduk je apsolviran, malo ćemo se proveseliti i idemo se pripremiti za <strong>Dinamo</strong>. Svaka utakmica nosi tri boda. Ono što ne volim pročitati je da nemamo što izgubiti. Svaka utakmica je priča za sebe i svaka nosi tri boda.</p>