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Vukovar predstavio specijalan dres: Posvećen je Thompsonu

Piše 24sata,
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Vukovar predstavio specijalan dres: Posvećen je Thompsonu
Foto: HNK Vukovar 1991, Sanjin Strukić/Pixsell
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Dres je vezan uz Thompsonovu aktualnu turneju „Hodočasnik 2026“, a osim klupskog grba krase ga datum koncerta, odnosno 29. kolovoza, inicijali MPT te naziv turneje

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HNK Vukovar 1991 uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru predstavio je posebno dizajnirani dres posvećen tom događaju. Klub je fotografije novog izdanja objavio na društvenim mrežama, a zainteresirani navijači ga mogu naručiti. Na dresu se ističe natpis: "Suza u oku, ponos u srcu"

Dres je vezan uz Thompsonovu aktualnu turneju „Hodočasnik 2026“, a osim klupskog grba krase ga datum koncerta, odnosno 29. kolovoza, inicijali MPT te naziv turneje. Uz predstavljanje dresa istaknuta je i poruka „Suza u oku, ponos u srcu“. Thompson će u Vukovaru nastupiti u subotu, 29. kolovoza, u Gospodarskoj zoni. Početak koncerta „Vukovar, Zajedno za budućnost“ predviđen je za 20 sati.

Riječ je o humanitarnom događaju, a sredstva prikupljena nakon podmirenja organizacijskih troškova bit će usmjerena prema dvama projektima. Jedan je dovršetak Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu, dok je drugi kampanja „I ti si Vukovar“, kroz koju se želi pomoći izgradnji Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

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