Vukovarska gradska vlast želi da im Dani Olmo donira novac i za gradnju novog stadiona

Gradska vlast Vukovara je u razgovorima sa španjolskim nogometašem Danijem Olmom oko donacije novca za gradnju tamošnjeg stadiona, rekle su Hini dvije osobe uključene u njih. - Radimo na tome da donira novac i pozove druge da to učine - rekao je visokopozicionirani dužnosnik.

Vukovar već neko vrijeme skuplja donacije za gradnju "Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika", a 30-godišnji igrač Barcelone i Španjolske je pozvan da se uključi nakon što je njegov zastupnik rekao medijima da je igrač donirao novac nekim obiteljima iz Vukovara.

- Olmo ne želi da se o govori o donacijama tim obiteljima - rekao je zastupnik Andy Bara. Odbio je reći kome je doniran novac i u kolikom iznosu. Bara je potvrdio kontakt s dužnosnicima Vukovara koji skupljaju donacije za stadion. Gradonačelnik Marijan Pavliček u srijedu je izvijestio da će Olmo doći u Vukovar. - Grad Vukovar će ugostiti olimpijskog pobjednika, europskog i svjetskog prvaka Danija Olma! Čovjek velikog srca za Vukovar i Hrvatsku - napisao je na Facebooku.

Foto: Pablo Morano

Olmo, kojeg je hrvatska publika na Poljudu u utorak navečer dočekala pljeskom i ovacijama, izjavio je na konferenciji za medije u Splitu da osjeća dug prema Hrvatskoj jer su ga Hrvati lijepo primili kada je došao sa 16 godina. U zagrebačkom Dinamu je bio od 2014. do 2020., a kada je otišao u njemački Leipzig priključio se organizaciji "Common Goal" (Zajednički cilj). Riječ je o mreži sa sjedištem u Danskoj, a čiji je jedan od čelnika Juan Mata, bivši španjolski nogometaš.

- Dao sam malu pomoć Common Goalu. Mislio da je najbolje da vratim nešto preko njih, jer oni kroz sport rade s obiteljima i dečkima koji nisu prošli lijepe stvari - objasnio je Olmo.

Obvezao se izdvajati jedan posto svoje plaće za potporu organizacijama koje koriste nogomet za stvaranje pozitivnog društva.

Olmo je preko Common Goala financirao rad udruge Cross Cultures Project Association (CCPA) u Hrvatskoj, a koju na lokalnoj razini predstavlja udruga Albertina ad astra. Predstavnica te udruge sa sjedištem u Zagrebu je pedagoginja Renata Gomaz koja je uz podršku Olma realizirala dva projekta u Sibinju, pored Slavonskog Broda.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U središtu njihova rada je program "Open Fun Football Schools", koji djeci pruža uključive mogućnosti za zajedničku igru i učenje, neovisno o spolu, etničkoj pripadnosti, sposobnostima ili prethodnom iskustvu u sportu. Program uključuje i edukaciju lokalnih trenera volontera te blisku suradnju sa školama, nogometnim klubovima i organizacijama u zajednici.

Olmo je u lipnju 2022. iz prve ruke upozno njihov rad kada je posjetio međunarodni festival Open Fun Football u Sibinju. Sudjelovalo je više od 200 djece, a on je s njima proveo cijeli dan, igrao nogomet, razgovarao i odgovarao na njihova pitanja na hrvatskom jeziku. Lokalni tim i danas s velikom toplinom govori o tome koliko je vremena posvetio svakom djetetu i koliko je prirodno uspostavio kontakt s njima.

- Danija smo prije svega doživjele kroz njegov odnos s djecom, kao vrlo strpljivog i predivnog čovjeka kojem su Zagreb, Dinamo i Hrvatska važni osobno i emotivno - Ne radi se o novcu nego o čovjeku - ističe Gomaz.

Lani su organizirali novi festival za djecu u Sibinju. Uključili su i novu temu – brigu o zdravlju djevojčica i njihovo aktivno sudjelovanje u sportu, a jedan od partnera je Nogometna škola Sibinj. - Na festivalu je sudjelovalo oko 70 djevojčica i dječaka. Igrali su nogomet, družili se, učili jedni od drugih i jednostavno uživali u danu provedenom zajedno - kaže Gomaz.

Olmo je u srijedu, nakon odlaska iz Splita gdje je sa Španjolskom pobijedio 2-1 napisao na Instagramu: - Emotivno. Nezaboravno. Jedinstveno. Hvala Hrvatska na svoj vašoj podršci - napisao je Olmo.