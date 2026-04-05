Vušković o budućnosti: San mi je igrati jednog dana s bratom Marijom u Splitu, tko zna...

Mario trenira svaki dan kao da ga sutradan čeka utakmica protiv Real Madrida. Fizički će biti i više nego spreman kad mu istekne suspenzija - izjavio je Luka Vušković za njemačke medije

Mladi Luka Vušković i dalje je glavna tema njemačkih medija. Vušković je zabio prvijenac u dresu 'vatrenih' u utakmici protiv Kolumbije, a onda je odigrao svih 90 minuta u remiju HSV-a i Augsburga (1-1). U Bundesligu je došao na posudbu iz Tottenhama, a ugovor mu vrijedi do 2030. Priče o njegovoj budućnosti sve su glasnije, a sada se po tom pitanju oglasio i sam Vušković.

U razgovoru za njemačke medije nakon remija s Augsburgom naglasio je kako je njegova želja da jednog dana zaigra s bratom Marijom, kojemu doping-suspenzija ističe u studenome ove godine. 

SVJETSKO, A NAŠE FOTO 'Vatrene' mašine! Ovo je 10 najskupljih igrača Hrvatske
- Nakon ove sezone ponovno ću biti igrač Tottenhama. Imam ugovor tamo do 2030. godine. Također, moj san je igrati uz brata u Hamburgu. Dao bih sve za to. Tottenham to također zna - rekao je. 

Govorio je i dan prije utakmice te otkrio kako njegov brat trenira svaki dan. 

- Mario će se vratiti jači nego što je bio kad je otišao. Posljednje tri i pol godine trenira svaki dan po četiri ili pet sati. Ne poznajem nikoga s takvom snagom volje. Mario trenira svaki dan kao da ga sutradan čeka utakmica protiv Real Madrida. Fizički će biti i više nego spreman kad mu istekne suspenzija, a imao je priliku raditi i na mentalnoj snazi - izjavio je za Süddeutsche Zeitung

OBJAVLJEN POPIS ESPN analizirao: Vušković nije normalan, bit će sjajan na SP-u
Dodao je kako mu je najveća želja zaigrati s bratom u Hajduku. 

-  U nogometu se nikad ne zna. Može se dogoditi sljedeće godine ili za deset godina. Ne želim nikome ništa obećavati. Ali moj je veliki san biti s njim na terenu ovdje u Hamburgu ili kasnije u Splitu.

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

