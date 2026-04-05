Vušković o budućnosti: San mi je igrati jednog dana s bratom Marijom u Splitu, tko zna...

Mladi Luka Vušković i dalje je glavna tema njemačkih medija. Vušković je zabio prvijenac u dresu 'vatrenih' u utakmici protiv Kolumbije, a onda je odigrao svih 90 minuta u remiju HSV-a i Augsburga (1-1). U Bundesligu je došao na posudbu iz Tottenhama, a ugovor mu vrijedi do 2030. Priče o njegovoj budućnosti sve su glasnije, a sada se po tom pitanju oglasio i sam Vušković.

U razgovoru za njemačke medije nakon remija s Augsburgom naglasio je kako je njegova želja da jednog dana zaigra s bratom Marijom, kojemu doping-suspenzija ističe u studenome ove godine.

- Nakon ove sezone ponovno ću biti igrač Tottenhama. Imam ugovor tamo do 2030. godine. Također, moj san je igrati uz brata u Hamburgu. Dao bih sve za to. Tottenham to također zna - rekao je.

Govorio je i dan prije utakmice te otkrio kako njegov brat trenira svaki dan.

- Mario će se vratiti jači nego što je bio kad je otišao. Posljednje tri i pol godine trenira svaki dan po četiri ili pet sati. Ne poznajem nikoga s takvom snagom volje. Mario trenira svaki dan kao da ga sutradan čeka utakmica protiv Real Madrida. Fizički će biti i više nego spreman kad mu istekne suspenzija, a imao je priliku raditi i na mentalnoj snazi - izjavio je za Süddeutsche Zeitung.

Dodao je kako mu je najveća želja zaigrati s bratom u Hajduku.

- U nogometu se nikad ne zna. Može se dogoditi sljedeće godine ili za deset godina. Ne želim nikome ništa obećavati. Ali moj je veliki san biti s njim na terenu ovdje u Hamburgu ili kasnije u Splitu.