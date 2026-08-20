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Vušković oduševio za Brighton u Europi. Pogledajte mu brojke

Piše 24sata,
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Vušković oduševio za Brighton u Europi. Pogledajte mu brojke
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Vušković oduševio Engleze, Protiv Tromsa briljirao u zraku, na tlu i s loptom, a navijači ga već vide u najboljim europskim klubovima

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Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković (19) glavna je tema na društvenim mrežama nakon briljantne partije u dresu Brightona, koji je u doigravanju za Konferencijsku ligu odigrao bez golova i pobjedniak protiv Tromsa. Mladi Hrvat imao je fantastičnu statistiku za englesku momčad.

Vušković je dominirao u zraku i osvojio osam od devet zračnih duela, a bio je gotovo jednako uspješan i na tlu, gdje je dobio četiri od pet duela. Njegova igra s loptom bila je izvanredna, s čak 96 točnih dodavanja i 91 posto preciznosti. Posebno se istaknuo u dugim loptama, pogodivši sedam od osam, a zabilježio je i pet oduzetih lopti te 47 nošenja lopte.

Navijači zato ne štede komplimente, a mnogi mu već predviđaju transfer u neki od najvećih svjetskih klubova i blistavu karijeru. "Kako bih volio da Barcelona potpiše ovog čarobnjaka. Pravi stoper za visoku liniju. Brz, jak, dobar dodavač, brz u povratku", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali komentarima poput "Kakav igrač, već dugo govorim da će biti svjetska klasa" i "Debi za pamćenje".

(*uz korištenje AI-ja)

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