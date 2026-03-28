Vušković podsjeća na Ćorluku! Evo što je Dalić dobio u Orlandu i komu je ovo bio bolan udarac
Hrvatska pobijedila Kolumbiju 2-1! Dalićevi eksperimenti s formacijom 3-4-2-1 oduševili. Nova lica briljirala, Vušković zabio prvijenac. Perišić neuništiv, napadači pokazali da se na njih može računati
Hrvatska opet ima razloga za optimizam. Izabranici Zlatka Dalića u prvoj su prijateljskoj utakmici u SAD-u svladali (2-1) Kolumbiju, ali još više od samog rezultata veseli - ukupni dojam. I način na koji su se "vatreni" oduprijeli 13. reprezentaciji svijeta. I to praktički na gostujućem terenu, višemilijunska dijaspora na Floridi osigurala je Kolumbijcima uvjerljivu prevlast na tribinama. Ali travnjakom su dominirali "vatreni".