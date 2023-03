Vuškovićev trener iz djetinjstva podijelio zanimljivu anegdotu

Hajduk se vrlo vjerojatno oprostio od naslova prvaka i ove sezone, ali pobjeda u Osijeku i prolazak u polufinale Kupa koliko-toliko je poboljšala atmosferu u taboru 'bilih'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Igrač utakmice bio je Filip Krovinović, ali sva svjetla pozornice opet je ukrao 16-godišnji Luka Vušković, koji je drugu utakmicu u seniorskom nogometu krenuo od prve minute, a na koncu je postao i najmlađi strijelac u povijesti Hajduka.

Osim sjajne predstave, Vušković je pokazao zrelost i nakon utakmice utješivši vršnjaka iz Osijeka Filipa Živkovića što je bila gesta koja je odjeknula diljem Hrvatske.

Foto: MAXSport/screenshot

Tim se povodom javio Vuškovićev trener iz mlađih kategorija Robert Jurica, koji je podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama jednu anegdotu.

- Poljud, proljeće 2017. Ulazim u svlačionicu nakon treninga, većina djece se spremila i izašla a dvojica sjede unutra jedan nasuprot drugoga i plaču. Duje i Vuška. Pitam što je bilo, Duje kaže kroz plač :"Udrija me Vuška"... Gledam Vušku, plače i on pa ga pitam zašto ti plačeš a on: "Zato što san ga udrija".

Najčitaniji članci