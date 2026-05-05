Vuškoviću se sprema ugovor karijere, Spursi imaju plan!

Luka Vušković zaludio je Europu, vrijednost mu je eksplodirala ove sezone i pravo je pitanje gdje će nastaviti karijeru. Podsjetimo, mladi hrvatski stoper je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u i već se svjetska elita počela raspitivati za njega. Spursi su u velikim problemima u ligi, ali imaju plan kako zadržati Vuškovića u svojim redovima.

Sportski direktor Tottenhama, Johan Lange, otišao je u Hamburg kako bi s Vuškovićem razgovarao o njegovoj budućnosti. Kako piše britanski The Sun, hrvatski stoper ima malu plaću po važećem ugovoru, ali plan je da već na početku iduće sezone potpiše novi kojim bi bio u rangu najboljih igrača kluba po primanjima. Nema sumnje da, ako Tottenham izbori ostanak, želi vidjeti jednog od najboljih stopera u svojim redovima kako mu se ovakva sezone ne bi ponovila.

Vušković je na posudbu otišao jer su u Spursima smatrali za trenutačno nema mjesta za njega, ali iduće sezone bi se to moglo promijeniti. Spominju se odlasci Christiana Romera i Mickeya van de Vena, a upitno je što će biti i s Raduom Dragušinom. Odlazak jednog širom bi otvorio vrata prve postave hrvatskom reprezentativcu, ali dojam je da bi Vušković svakako trebao u prvih 11 ako ostane u klubu.

Spursi će se morati pojačati na ljeto, a dati veću plaću ovakvom kalibru kao što je Vušković znatno je bolje od traženja novog stupa obrane. Ipak, i velika plaća možda ne bi bila dovoljna da ostane jer će sigurno veliki klubovi pokucati na vrata s "neodoljivim" ponudama. Ostaje za vidjeti što će donijeti ljeto.