Luka Vušković zaludio Europu, a Spursi ga žele zadržati po svaku cijenu. Hoće li ga velika plaća uvjeriti da ostane ili će ga veliki klubovi "ukrasti"
Vuškoviću se sprema ugovor karijere, Spursi imaju plan!
Luka Vušković zaludio je Europu, vrijednost mu je eksplodirala ove sezone i pravo je pitanje gdje će nastaviti karijeru. Podsjetimo, mladi hrvatski stoper je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u i već se svjetska elita počela raspitivati za njega. Spursi su u velikim problemima u ligi, ali imaju plan kako zadržati Vuškovića u svojim redovima.
Sportski direktor Tottenhama, Johan Lange, otišao je u Hamburg kako bi s Vuškovićem razgovarao o njegovoj budućnosti. Kako piše britanski The Sun, hrvatski stoper ima malu plaću po važećem ugovoru, ali plan je da već na početku iduće sezone potpiše novi kojim bi bio u rangu najboljih igrača kluba po primanjima. Nema sumnje da, ako Tottenham izbori ostanak, želi vidjeti jednog od najboljih stopera u svojim redovima kako mu se ovakva sezone ne bi ponovila.
Vušković je na posudbu otišao jer su u Spursima smatrali za trenutačno nema mjesta za njega, ali iduće sezone bi se to moglo promijeniti. Spominju se odlasci Christiana Romera i Mickeya van de Vena, a upitno je što će biti i s Raduom Dragušinom. Odlazak jednog širom bi otvorio vrata prve postave hrvatskom reprezentativcu, ali dojam je da bi Vušković svakako trebao u prvih 11 ako ostane u klubu.
Spursi će se morati pojačati na ljeto, a dati veću plaću ovakvom kalibru kao što je Vušković znatno je bolje od traženja novog stupa obrane. Ipak, i velika plaća možda ne bi bila dovoljna da ostane jer će sigurno veliki klubovi pokucati na vrata s "neodoljivim" ponudama. Ostaje za vidjeti što će donijeti ljeto.
