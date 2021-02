Uh, dobro se sjećam Wandersona. Tih sam dana bio već među starijim igračima Beerschota, a on je kao mlad i perspektivan Brazilac tek ulazio u prvu momčad, kaže nam Tomislav Mikulić (39).

Nekadašnji branič Osijeka, Dinama, Slaven Belupa i Gorice, svojedobno je napravio lijepu karijeru u Belgiji gdje je branio boje Genka, Standard Liegea, Beerschota i OH Leuvena. Tomislav Mikulić skupio je i 14 nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju, a u belgijskom Beerschotu je nastupao uz Wandersona (26), danas prvu zvijezdu Krasnodara.

Wanderson danas prema Transfermarktu vrijedi 11 milijuna eura, uz Nikolu Vlašića je jedan od najboljih igrača ruske Premier lige, a u Krasnodaru je u 116 utakmica skupio 16 golova i 18 asistencija. Dapače, i Dinamovi analitičari u najavi utakmice Wandersona ističu kao najopasnijeg igrača Krasnodara.

- Mi smo ga tada zvali Wamberto, po njegovom ocu koji je dugi niz godina bio klasa u Ajaxu. Wamberto je baš bio pravi igrač, onako omaleni ofenzivni veznjak koji je poslije Ajaxa dugi niz godina igrao u Belgiji, gdje sam čak jednom igrao protiv njega. A Wanderson? On se prvoj momčadi Beerschota pridružio s nekih 17 godina, odmah se vidjelo kako je to perspektivno dijete - kaže nam Tomislav Mikulić, pa nastavlja:

- Sada je sasvim jasno kako je uspio u nogometu, napravio je odličnu karijeru i već godinama igra na visokoj razini. Jesam li znao da će stići do ovakve razine? Teško pitanje. Teško je prognozirati takve stvari, kod njega se vidjelo da zna i razumije nogomet, bio je krilni igrač, kreativac i jako opasan u situacijama 'jedan na jedan'. Krenuo je iz jednog osrednjeg belgijskog prvoligaša, a gledajte gdje je dogurao.

Kakav je Wanderson bio kao "klinac"?

- Kažem, tek je ulazio u prvu momčad, ali nije se ničega bojao. Imao je dosta povjerenja u sebe, već tada se vidjelo kako na terenu voli preuzimati rizik. On je praktički odrastao u Europi, tako da nije "klasični Brazilac". Wanderson odmalena ima drugačije navike, voli raditi, već u to vrijeme je na treninzima respektirao nas starije, slušao naše savjete. Ima onako nisko težište, lagan je i voli driblati, to je i prije osam-devet godina bio "forte" njegove igre - završio je Mikulić.