Was ist das?! Bild je objavio momčad prvenstva. Što mislite koliko su naših igrača stavili?

Pred hrvatskim rukometašima je važna utakmica polufinala protiv Njemačke (17.45 sati) u kojoj traže pobjedu i borbu za medalju. Izabranici Dagura Sigurdssona odradili su 'posljednji ispit' uoči odlaska na Euro upravo protiv Njemačke kada su ih izgubili u obje utakmice, ali nadamo se kako to danas neće biti slučaj.

Njemačka je do sada na prvenstvu izgubila samo od Srbije i Danske, a u drugom krugu je pobijedila Portugal, Norvešku i Francusku. Njemački Sport Bild je u izdanju od 28. siječnja izdvojio je najbolju momčad turnira. Posebno su izdvojili obranu i napad. Najboljih šestoricu igrača birao je Bob Hanning, dugogodišnji direktor berlinskog Fuchsea.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zanimljivo, u niti jednoj momčadi nema Hrvata, ali niti jednog Nijemca u napadu.

Najbolji igrači u napadu u Hanningovom izboru:

Lijevi vanjski: Thibaud Briet (Francuska

Srednji vanjski: Mathias Gidsel (Danska)

Desni vanjski: Dika Mem (Francuska)

Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)

Pivot: Nicolas Tournat (Francuska)

Desno krilo: Odinn Rikhardsson (Island)

Najbolji igrači u obrani u Hanningovom izboru:

Andreas Wolff (golman, Njemačka)

Yanis Lenne (Francuska)

Lukas Mertens (Njemačka)

Victor Iturizza (Portugal)

Karl Konan (Francuska)

Tom Kiesler (Njemačka)

Antonio Serradilla (Španjolska)

Podsjetimo, EHF je nominirao petoricu naših rukometaša za najbolje igrače turnira, a skoro na svakoj poziciji Hrvatska ima svog kandidata. Od hrvatskih igrača nominirani su Zvonimir Srna, koji je bio najbolji igrač naše reprezentacije dok se nije ozlijedio, Luka Cindrić koji sjajno vodi naš napad i zabija golove u ključnim trenucima, kapetan Ivan Martinović koji je zabio najviše golova za Hrvatsku, debitant Zlatko Raužan koji se itekako iskazao i snašao na ovom turniru te Mario Šoštarić, ubojito krilo Hrvatske i 'doktor' za sedmerce.

Glasati za naše rukometaše možete na EHF mobilnoj aplikaciji Home of Handball (na Androidu OVDJE, na iPhoneu OVDJE). Glasanje je otvoreno do 23:59 u subotu, 31. siječnja.