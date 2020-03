Wawrinka je pobjednik: Ovako izgleda njegov dan u karanteni

Spavanje, jedenje, igranje igrica, gledanje serija i filmova, možda treniranje, čišćenje, čitanje knjiga... Neki će naći još zanimacija u svojoj dnevnoj rutini izolacije, ali ovo su otprilike one najčešće.

POGLEDAJTE VIDEO:

A ako pitate Stana Wawrinku (34), on ima još jednu - dosađivanje. Švicarac je objavio fotografiju na kojoj je izmijenio devet različitih poza i zanimacija čime je vjerojatno pobjednik dosadašnjeg viralnog dijela karantene.

What the daily routine in quarantine looks like, who can relate ? 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🎾🍹🎮🧩🥱🧸🖤🍿♟#AmIGoingMad #QuarantineLife #StayHome #StaySafe #StanTheMan pic.twitter.com/r8LfGsS4VE