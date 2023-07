Wawrinka u Umagu nastavio niz započet prije 17 godina: 'Sjajno je vratiti se ovdje...'

Trostruki Grand Slam pobjednik Švicarac Stan Wawrinka, nastavio je u srijedu svoj pobjednički niz na umaškom ATP turniru započet prije 17 godina, kad je u Stella Marisu prvi put u karijeri podignuo pobjednički trofej na ATP Touru, a njegova "žrtva" bio je austrijski Hrvat Filip Mišolić, kojeg je za samo 63 minute svladao sa 6-3, 6-2.

- Vrlo sam sretan svojim prvim nastupom, mislim da sam odigrao vrlo solidan meč. Uvjeti su sporiji nego što su bili prošli tjedan u Gstaadu, a to mi odgovara. Sjajno je vratiti se u Umag nakon toliko godina. Tu sam osvojio svoj prvi naslov i za mene će ovdje svaki izlazak na teren biti poseban. Drago mi je i da je stadion bio dobro popunjen - rekao je Wawrinka nakon svog prvog nastupa u Stella Marisu od finala 2006. koje je završilo predajom Novaka Đokovića u 'tie-breaku' prvog seta.

Činjenica da je između ta dva meča prošlo 17 godina, zasigurno kandidira za knjigu rekorda kad je u pitanju razmak između dvije pobjede na istom turniru.

- Kad sam počeo dolaziti u Umag, bio sam vrlo mlad. Sve mi je bilo novo. Sad me nije bilo mnogo godina u Umagu, ali sam uživao kao i prvi put. Lijepo je vidjeti da toliko ljudi dolazi gledati tenis, da me podržavaju. To je jedan od razloga zašto još uvijek igram. Energija je bila odlična, sve je bilo savršeno. Nadam se da će tako biti i nadalje.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Wawrinka je odigrao meč na visokoj razini. Koliko god se trudio, 21-godišnji Filip Mišolić nije imao pravi odgovor za lopte koje su dolazile s druge strane mreže.

- Nisam pronašao pravi plan igre, ali i respekt s moje strane je bio prevelik. Respekta mora biti, ali mislim da me to kočilo u meču, nisam mogao izvoditi udarce koji bi mi pomogli protiv njega. Znao sam da voli preuzeti inicijativu, da ga je teško pokrenuti. Nije bilo samo do mene. On mi nije dao da igram svoje udarce. Njegova lopta je jedna od najtežih s kojima sam se sreo. Bit će bolje sljedeći put - zaključio je 21-godišnji Mišolić.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

U srijedu je pobjedu ostvario još jedan bivši umaški pobjednik, Talijan Marco Cecchinato (ATP - 96.) koji je imao set i 'break' zaostatka (4-6, 3-4) protiv Rusa Aleksandera Ševčenka. Cecchinato je u Umag došao s nizom od šest uzastopnih poraza u prvim kolima, a pritom je osvojio samo jedan set. Činilo se da ide i prema sedmom porazu, kad se u njegovom slučaju ponovno dogodila umaška čarolija. Pronašao je pobjedničku formulu, odlično odigrao 'tie-break' drugog seta i prenio to i u odlučujući set te na kraju slavio sa 4-6, 7-6 (0), 6-3.

Prva dvojica četvrtfinalista na 33. izdanju Plava Laguna Croatia Opena postali su 23-godišnji Australac Alexei Popyrin (ATP - 90.) i godinu dana mlađi Talijan Matteo Arnaldi (ATP - 76.). Popyrin je sa 6-4, 6-1 svladao trećeg nositelja, Austrijanca Sebastiana Ofnera, dok je sedmi nositelj Arnaldi u talijanskom obračunu bio bolji od Flavija Cobollija, pobjednika nad Marinom Čilićem, te ga svladao sa 6-3, 7-6 (5).

