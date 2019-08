Wayne se vratio kući: Rooney je potpisao za Derby County...

Poznati europski nogometaši u pravilu odlaze u MLS ili Kinu završiti svoju karijeru, no to neće biti i slučaj s legendom engleskog nogometa, Wayneom Rooneyjem, koji se odlučio vratiti u Englesku iz DC Uniteda. Rooney je potpisao jednoipolgodišnji ugovor (plus opcija produženja za jednu godinu) s Derby Countyjem, ali koji će početi tek od siječnja sljedeće godine.

Radi se o engleskom klubu stoljetne tradicije koji se natječe u drugom rangu domaćeg nogometa. Vlasnik kluba, Mel Morris, želi dati marketinšku vrijednost svojem klubu u kojem proteklih godina dovlači samo velika imena. Tako im je trener do ove sezone bio Frank Lampard, a odnedavno je to postao i proslavljeni Nizozemac Phillip Cocu, koji je novu sezonu otvorio pobjedom.

- On će donijeti toliko toga ovoj momčadi, na terenu i izvan. Ima sjajnu karijeru, ali i još uvijek puno toga za dati - rekao je Cocu.

Rooney će dobiti ulogu igrača-trenera, a s vremenom bi postao desna ruka Cocuu i potencijalno njegov nasljednik. Navodno je Engleza privukla ideja Derbyja o ponovnom ulasku u Premieru što je otvorilo Rooneyjev golgeterski i natjecateljski apetit.

Podsjetimo, Wayne Rooney je bivši napadač Evertona i Manchester Uniteda te najbolji strijelac u povijesti engleske reprezentacije s 53 gola. Rooneyju još uvijek traje ugovor u SAD-u 16 mjeseci i sasvim je jasno da je ovakva objava izazvala ogromno zanimanje javnosti.

Uzbuđen sam što ću započeti svoju trenersku karijeru u Derbyju radeći s prvom momčadi, ali i mlađim kategorijama - poručio je Rooney.