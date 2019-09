Well Donna! Vekić spasila meč loptu za prvo GS četvrtfinale

Moralo se i to jednom dogoditi. Jednostavno je morala Donna Vekić kad-tad prvi put u životu pobijediti Juliju Görges (6-7, 7-5, 6-3) i prvi put otići dalje od osmine finala na Grand Slamu. Zašto onda to sve ne upakirati u jedan meč? Donna je u pravo vrijeme odabrala najljepši mogući celofan i u utorak će protiv Belinde Benčić igrati četvrtfinale US Opena.

Benčić je iz turnira izbacila braniteljicu naslova Naomi Osaku (7-5, 6-4), no nećemo sad dalje od toga, fokus nam je na Vekić koja je dosad dvaput zaustavljena prije četvrtfinala na "majorsima". Prije nekoliko mjeseci u Roland Garrosu (Konta), a lani ju je tik do te faze na Wimbledonu zaustavila upravo Görges. Izgledalo je, moramo to priznati, da će osam godina starija Njemica i četvrti put izazvati komplekse našoj tenisačici, bila je jedan poen blizu kada je u drugom setu stigla do meč-lopte na 5-4.

- Ne znam kako sam pobijedila, ona je imala meč-loptu na servisu, ali ja sam se borila i vjerovala da mogu pobijediti - bili su prvi Donnini dojmovi nakon pobjede.

Skočio je cijeli boks

Posao joj bio utoliko otežavajući što se zbog kiše u New Yorku igralo pod zatvorenim krovom, u dvoranskim uvjetima koji definitivno Görges, 30. na svijetu, čine još neugodnijom zbog moćnog servisa i prodornih udaraca. Dok se Donna na njih nije privikla, već je gubila 0-3.

- Daj tu loptu u teren - izvikala se na sebe u trećem gemu nakon serije pogrešaka na samom početku.

Upalio je taj izljevčić bijesa, Donna se pribrala, poravnala na 4-4 i jedne od najboljih serverica na Touru (Görges je sam vrh, Vekić jako blizu) svoj su početni udarac zadržale do tie-breaka. Druga najbolja njemačka tenisačica tada je iz sebe izvukla neke udarce koji su prelomili set. Kod 3-3 povezala je dva forehanda na crtu i potom u istom poenu odigrala strašan poluvolej, za kakav su kod tenisačica samo rijetke sposobne. Kod 5-5, pak, Donna je pogodila dobar prvi servis, igrački je sve odradila kako treba odigravši duboku backhend-paralelu, ali Görges je još jednom izvukla strašan prolaz po paraleli.

Dovoljno da protivniku ubije moral, psihu, da razmišlja o tome umjesto kako dobiti drugi set pa onda još potencijalno i treći. Donni se dogodilo upravo to, odmah je izgubila servis, ali i na vrijeme zaustavila daljnji slobodan pad ne dopustivši gubitak još jednog servis-gema. S obzirom da je Njemica sa svog sipala aseve iz rukava (21, Donna prvi tek u 30. gemu) i usput osvojila sve što se moglo kada bi se približila mreži, bio je to trenutak koji joj je ostavio nadu.

Naša je fajterica vjerovala da se može, čak i na meč-lopti. Vratila je duboki return, a njena protivnica poslala forehand u mrežu. Na break-lopti pokušala je servis-volej, ali samo se upecala u svoju zamku i vratila Donnu u život. Skočio je u tom trenutku cijeli njen boks u kojem su bili roditelji, ali i još uvijek aktualna izbornica ženske reprezentacije Iva Majoli.

Dok je Njemica, koja je ove godine odigrala tek dva dobra turnira (osvojila Auckland i igrala finale Birminghama) još bila grogirana od propuštenog, oporavljena Vekić jurišala je ka izjednačenju. Görges je izdao forhend na trećoj set-lopti i upravo se ona našla situaciji kakvu je prošla Vekić početkom drugog seta. Uspjela se servisima držati i spašavati (winnerom i asom poništila dvije vezane break-lopte kod 2-3), da bi na ukupno šestoj u trećem setu napravila dvostruku pogrešku.

Benčić dobra prijateljica

Vekić je imala servis za meč, servis koji nije izgubila od prvog gema drugog seta, pa neće valjda sada? Misao koju smo htjeli izbjeći, ali prošla nam je glavom kada je Njemica imala dvije lopte za povratak. Tada Donna u pravom trenutku izvlači prvi servis, pa još malo forehanda i pobjeda je tu! Četvrtfinale je tu!

- Ona je servirala strašno, ja sam samo nastojala vratiti return u teren jer sam se osjećala dobro u izmjenama i znala sam da sam, ako joj vratim servis, u prednosti.

Bila je u pravu makar je samo jedan krivi udarac ili pravi ako se gleda s Njemičine strane mogao sve to baciti u vodu. Donna će za polufinale četvrti put igrati s Benčić, izgubila je prva dva meča, ali dobila posljednji na Roland Garrosu ove godine izgubivši pet gemova.

- Ona je moja jako dobra prijateljica, često treniramo zajedno, poznajemo jedna drugu.

Benčić opet igra kao nekad prije silnih problema s ozljedama kada je bila sedma na svijetu, sada je 12., osvojila je Dubai, igrala polufinale Indian Wellsa i iako je slabo odradila ovu ljetnu američku turneju i usput još u Cincinnatiju predala zbog ozljede stopala, Donna će imati još teži zadatak nego što ga je imala protiv Görges.

US Open, osmina finala:

Donna Vekić (Hrvatska) - Julia Görges (Njemačka) 6-7 (5), 7-5, 6-3