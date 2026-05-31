Obavijesti

Sport

Komentari 0
PALA JE OKLAHOMA

Wembanyama briljirao u dresu Spursa za finale protiv Knicksa

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Wembanyama briljirao u dresu Spursa za finale protiv Knicksa
Foto: Alonzo Adams

Spursi su izbacili branitelje naslova Thunder i osigurali finale NBA-ja s Knicksima. Wembanyama je briljirao s 22 poena i postao MVP finala Zapadne konferencije

Admiral

San Antonio Spursi su sinoć u odlučujućoj sedmoj utakmici finala Zapadne konferencije u gostima svladali branitelje naslova Oklahoma City Thunder sa 111-103 i plasirali se u veliko finale gdje ih čekaju New York Knicksi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

San Antonio će otvoriti NBA finale protiv New York Knicksa kod kuće u srijedu. Momčadi su se već jednom susrele u finalu, a San Antonio je osvojio NBA prvenstvo 1999. u pet utakmica. Bio je to prvi od pet naslova za Spurse. Zadnji su put naslov osvojili 2014. godine, kada su pobijedili Miami Heat u pet utakmica.

Spursi su vodili veći dio utakmice, ali su se košarkaši Thundera neprestano borili smanjiti dvoznamenkasti zaostatak. A kada je Victor Wembanyama napustio utakmicu s pet prekršaja nešto manje od sedam minuta prije kraja, Spursi su mogli biti u problemima.

NBA: Playoffs-San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

Hartensteinova ukradena lopta dovela je Thunder u tranziciju sa šansom da smanje zaostatak na četiri poena. No Luke Kornet, koji je ušao u igru umjesto Wembanyame, blokirao je Hartensteinov udarac, a zatim je Stephon Castle iskoristio odbijenu loptu za koš i prednost od 99-91. Nakon te blokade, Julian Champagnie je iskoristio svoju šestu tricu na utakmici i povećao vodstvo na 11 poena.

Thunder je smanjio na šest poena nešto više od dvije minute prije kraja, ali Oklahoma City je do kraja utakmice imao 0-4 pokušaja, pokušavajući dodatno smanjiti zaostatak.

NBA: Playoffs-San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder
Foto: Jerome Miron

Victor Wembanyama, koji je proglašen najkorisnijim igračem finala Zapadne konferencije, utakmicu je završio s 22 koša i sedam skokova. Julian Champagnie je dodao 20 koševa, Stephon Castle postigao je 16, a De'Aaron Fox 15. 

Oklahomi nije pomoglo ni 35 koševa najkorisnijeg igrača sezone Shaija Gilgeousa-Alexandera koji je tome dodao i devet asistencija i tri ukradene lopte. Cason Wallace dodao je 17 poena, vrativši se u početnu postavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...
SRETNO, MLADENCI!

FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...

Nikolina Perković i Martin Erlić vjenčali su se u crkvi svetog Šime u Zadru. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke. Nakon vjenčanja će se pridružiti Daliću i ostatku reprezentacije
UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
S MATURALNE U SMRT Policija objavila detalje smrti mladog nogometaša. Vozač je bio pijan
JASKA TUGUJE

S MATURALNE U SMRT Policija objavila detalje smrti mladog nogometaša. Vozač je bio pijan

Tragedija je potresla Karlovac: Maturant Matija (19) poginuo je nakon maturalne večeri. Vozač je pijan udario u stup, jedna djevojka teško ozlijeđena. Njegov je klub odlučio održati turnir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026