Wolfsburgu visi ostanak u ligi, a 'vatreni' je prikovan za klupu...

Wolfsburg je jedan od najbogatijih klubova u Njemačkoj iza kojeg stoji Volkswagen, ali ove sezone se bori za "goli život" u Bundesligi. Trenutačno je na 16. mjestu, ali u iduća dva kola mu prijeti potpuna katastrofa i ispadanje iz lige. Lovro Majer minutažu skuplja "na kapaljku".

Skupio je hrvatski reprezentativac 27 nastupa, ali odigrao je 1410 minuta od mogućih 2430 (58 posto). Od 27 utakmica je u njih 17 krenuo od prve minute, a otkad je trener Dieter Hecking, Majer je pao u drugi plan. Posljednjih sedam bundesligaških dvoboja započeo je na klupi, a u tri utakmice čak nije ni ulazio u igru. Hecking preferira druge opcije u veznom redu, iako Majer nerijetko ulascima s klupe znatno doprinese napadačkoj igri momčadi.

Foto: Tom Weller/DPA

Veznjak "vatrenih" zabio je tri gola i pet ih namjestio ove sezone, što je solidan učinak, pogotovo s obzirom na minutažu. Ipak, ususret Svjetskom prvenstvu sigurno se nada(o) i većem kontinuitetu igara, iako njegova klasa nije upitna.

Foto: Sofascore za 24sata

"Vukove" u zadnja dva kola Bundeslige čekaju okršaji protiv Bayerna doma i direktna borba protiv St. Paulija za 16. mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak. Blizu je i posljednji Heidenheim koji ima samo tri boda manje od St. Paulija i Wolfsburga, tako da Majerovom momčadi prijeti ispadanje iz lige.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Majer je u Wolfsburg stigao u ljeto 2023. iz Rennesa za 25 milijuna eura, a dosad je za klub odigrao 72 utakmice i zabio 10 golova, uz 11 asistencija. Ugovor mu istječe u ljeto 2028., a prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura.