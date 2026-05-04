Obavijesti

Sport

Komentari 10
NEZGODNA SITUACIJA ZA MAJERA

Wolfsburgu visi ostanak u ligi, a 'vatreni' je prikovan za klupu...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Wolfsburgu visi ostanak u ligi, a 'vatreni' je prikovan za klupu...
4
Foto: Tom Weller/DPA

Majer je u Wolfsburg stigao u ljeto 2023. iz Rennesa za 25 milijuna eura, a dosad je za klub odigrao 72 utakmice i zabio 10 golova, uz 11 asistencija. Ugovor mu istječe u ljeto 2028., a prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura

Admiral

Wolfsburg je jedan od najbogatijih klubova u Njemačkoj iza kojeg stoji Volkswagen, ali ove sezone se bori za "goli život" u Bundesligi. Trenutačno je na 16. mjestu, ali u iduća dva kola mu prijeti potpuna katastrofa i ispadanje iz lige. Lovro Majer minutažu skuplja "na kapaljku". 

Skupio je hrvatski reprezentativac 27 nastupa, ali odigrao je 1410 minuta od mogućih 2430 (58 posto). Od 27 utakmica je u njih 17 krenuo od prve minute, a otkad je trener Dieter Hecking, Majer je pao u drugi plan. Posljednjih sedam bundesligaških dvoboja započeo je na klupi, a u tri utakmice čak nije ni ulazio u igru. Hecking preferira druge opcije u veznom redu, iako Majer nerijetko ulascima s klupe znatno doprinese napadačkoj igri momčadi. 

Bayern Munich - VfL Wolfsburg
Foto: Tom Weller/DPA

Veznjak "vatrenih" zabio je tri gola i pet ih namjestio ove sezone, što je solidan učinak, pogotovo s obzirom na minutažu. Ipak, ususret Svjetskom prvenstvu sigurno se nada(o) i većem kontinuitetu igara, iako njegova klasa nije upitna. 

Foto: Sofascore za 24sata

"Vukove" u zadnja dva kola Bundeslige čekaju okršaji protiv Bayerna doma i direktna borba protiv St. Paulija za 16. mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak. Blizu je i posljednji Heidenheim koji ima samo tri boda manje od St. Paulija i Wolfsburga, tako da Majerovom momčadi prijeti ispadanje iz lige. 

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Majer je u Wolfsburg stigao u ljeto 2023. iz Rennesa za 25 milijuna eura, a dosad je za klub odigrao 72 utakmice i zabio 10 golova, uz 11 asistencija. Ugovor mu istječe u ljeto 2028., a prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026