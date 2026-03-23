Wolvesi slavili u Bostonu nakon 21 godinu, Jokić ponovno sjajan

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Uzbudljivu NBA večer obilježili su iznenađujući rezultati. Posebno se istaknulo Minnesotino slavlje u Bostonu, prvi put nakon čak 20 godina, ali i Jokićev novi triple-double koji nastavlja njegovu nevjerojatnu sezonu

Košarkaši Minnesota Timberwolvesa pobijedili su Boston Celticse u gostima 102-92, a ovo je bila prva pobjeda Wolvesa u Bostonu od 2005. godine. Minnesotu su do pobjede predvodili Bones Hyland s 23 i Jaden McDaniels s 19 poena, dok je Ayo Dosunmu dodao 17. Najbolji igrač u momčadi Bostona bio je Jaylen Brown s 29 koševa, dok je Jayson Tatum utakmicu završio sa 16 koševa i 11 skokova.

Phoenix Sunsi su sinoć na domaćem terenu pobijedili Toronto Raptors 120-98, prekinuvši niz od pet poraza u NBA ligi. Devin Booker postigao je 25, a Jaylen Green 20 poena za pobjedničku momčad. Toronto je predvodio Scottie Barnes sa 17 koševa, dok su Jacoby Walter i RJ Barrett dodali po 13. Phoenix je sedmi u Zapadnoj konferenciji s 40 pobjeda i 32 poraza, dok je Toronto peti na Istoku s omjerom 39-31.

New York Knicksi su na domaćem terenu pobijedili Washington Wizards 145-113. Karl-Anthony Towns postigao je 26 poena i ugrabio 16 skokova, dok je Jaylen Brunson dodao 23 koševa za Knickse, koji su upisali šestu uzastopnu pobjedu. U redovima Washingtona, koji je pretrpio 16. poraz zaredom, najefikasniji je bio Jaden Hardy s 25 koševa.

VIDEO: NBA NOĆ LeBron srušio NBA rekord! LA Lakersi slavili u velikoj drami, a u Washingtonu izbila tučnjava
Ranije sinoć Denver Nuggets je kod kuće pobijedio Portland sa 128-112, a Nikola Jokić je upisao svoj 35. triple-double sezone,. Jokić je utakmicu završio s 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija. Video pogledajte OVDJE.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Igoru Tudoru preminuo je otac
TUŽNE VIJESTI

Igoru Tudoru preminuo je otac

Engleski mediji bliski Tottenhamu navode da je Tudor obaviješten o smrtnom slučaju odmah nakon utakmice
Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade
DETALJI VJENČANJA

Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade

Raskošna svadba Marijana Kustića i Nike Perenčević okupila brojne slavne goste! Klapa Intrade zabavljala uzvanike, a kumirao Damir Mišković

