'Wunderkind' Osijeka velika je želja Dinama, prati ga i Hajduk

Napadač Osijeka Anton Matković (20) ovoga bi ljeta mogao postati jedno od najzanimljivijih imena na hrvatskom nogometnom tržištu. Prema navodima nogometnog insajdera Ekrema Konura, za mladog napadača interes pokazuju Dinamo, Hajduk i Bayern, a prate ga i pojedini klubovi iz Premier lige te Serie A.

Matković ugovor s Osijekom ima do ljeta 2027., no tada ulazi u posljednju godinu ugovora, zbog čega bi slavonski klub mogao razmotriti njegovu prodaju već ovoga ljeta. Mladi napadač za prvu je momčad Osijeka debitirao 2023. godine i brzo se nametnuo kao jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša. Posebno ga krase brzina i prodornost, iako još radi na učinkovitosti u realizaciji.

Njegov razvoj nakratko je zaustavila teška ozljeda. Prošle je godine puknuo prednji križni ligament koljena, zbog čega je morao na operaciju i izbivao je s terena nekoliko mjeseci. Na travnjak se vratio u studenome, nešto ranije nego što su u Osijeku očekivali. Ove sezone skupio je 14 nastupa za slavonski klub te pritom postigao jedan pogodak i upisao jednu asistenciju. Ukupno je za Osijek odigrao 52 utakmice, zabio osam golova i dodao dvije asistencije.

Sportski direktor Osijeka Alen Petrović još je tijekom zimskog prijelaznog roka potvrdio da interes za Matkovića postoji. Otkrio je da je Dinamo poslao službenu ponudu za mladog napadača, ali ju je osječki klub odbio.

- Istina je da smo dobili službenu Dinamovu ponudu za Antona Matkovića, koju smo odbili. Naš je plan zadržati ga do ljeta, a onda ćemo vidjeti kako će se stvari kretati na tržištu - izjavio je Petrović za Glas Slavonije. Dodao je kako u klubu žele da Matković sezonu odigra u miru te da mu se tržišna vrijednost približi onoj koju je imao prije ozljede.

Prema procjeni Transfermarkta, Matkovićeva trenutačna vrijednost iznosi oko tri milijuna eura, iako su u Osijeku prije njegove ozljede navodno odbili i ponudu od šest milijuna eura, očekujući još veći iznos. Situacija je sada drukčija jer napadač ulazi u posljednju godinu ugovora, a Osijek se istodobno bori za ostanak u HNL-u.

Interes za Matkovića već dulje vrijeme pokazuje i Dinamo, gdje ga kao potencijalno pojačanje navodno vidi i klupsko vodstvo predvođeno Zvonimirom Bobanom. Zagrebački klub na ljeto će vjerojatno tražiti dodatno rješenje u napadu jer trenutačno u momčadi ima samo Diona Drenu Belju i Monsefa Bakrara.