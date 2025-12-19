Xabi Alonso živi na 'rubu', a Kylian Mbappé ganja Ronaldov rekord! Sevilla može biti ključ

Iza Real Madrida je turbulentnih nekoliko tjedana, a prividni dojam mira malo je koga zavarao. Xabiju Alonsu je visio "mač nad glavom" uoči Alavesa i Talavere. Iako je Real pobijedio u obje utakmice, prezentacije su malo koga uvjerile da je kriza prošlost. Štoviše, i dalje je moguća promjena na klupi, piše ABC.

Španjolski portal piše o tome da samo još José Ángel Sánchez podržava Xabija za trenera. Radi se o jednim od najbližih suradnika predsjednika Florentina Pereza, kojeg pobjede protiv Alavesa i Talavere nisu uvjerile da je Alonso "taj". Unutar kluba nitko ne isključuje da će u 2026. Real ući s novim trenerom, iako je španjolski Superkup označen kao vrlo važno natjecanje.

A dok se Real muči, Kylian Mbappé briljira! Francuz igra praktički u životnoj formi i u 23 utakmice ove sezone zabio je 28 golova, uz pet asistencija. Nadalje, u 2025. godini je zabio 65 golova (58 za Real) u 66 utakmica za klub i reprezentaciju, a želi nadmašiti rekord Cristiana Ronalda, koji je 2013. za Real zabio 59 golova.

Protiv Seville će Mbappé imati šansu nadmašiti Ronaldov učinak, ali "kraljevski klub" ove sezone strašno ovisi o njegovim brojkama. U La Ligi je zabio 17 golova od 34 Reala (50 posto), a u Ligi prvaka devet od 13 (69 posto). Prvi idući strijelac Reala nakon Mbappéa je Vinicius Junior s pet golova, što je nevjerojatna razlika.

U Madridu nikad nije mirno, a u ovom trenutku potpuno je nepoznata sudbina trenera... Subotnji dvoboj protiv Seville u Madridu bit će vrlo važan za "los blancose", a svaki idući dvoboj potencijalno je i posljednji za Alonsa. Real je druga momčad La Lige s četiri boda manje od Barcelone, a u Ligi prvaka je sedmi.