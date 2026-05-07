Xterra na Mali Lošinj dovodi oko 700 natjecatelja iz 23 države

Na konferenciji za medije u Hotelu Bellevue u četvrtak najavljeno je drugo izdanje utrke Xterra Croatia, koja će se u Malom Lošinju održati od 8. do 10. svibnja 2026. godine. Ovaj prestižni sportski događaj, dio globalne serije koja je sinonim za avanturu i vrhunski kros triatlon, ove godine na otok dovodi više od 700 natjecatelja iz 23 države, čime se Lošinj čvrsto pozicionira uz bok najatraktivnijim svjetskim outdoor destinacijama.

Osim što privlači profesionalce i amatere od SAD-a do Japana, ovogodišnje izdanje ima i dodatnu težinu, u sklopu događaja održat će se i Prvenstvo Hrvatske u kros triatlonu. Time će na lošinjskim stazama, uz svjetsku elitu, snage odmjeriti i najbolji domaći triatlonci.

Da ovakav interes svjetske elite nije došao preko noći, već je rezultat dugogodišnjeg oblikovanja Lošinja kao vrhunskog odredišta sportsko-rekreativne ponude, ističe gradonačelnica Grada Malog Lošinja, Ana Kučić:

- Posebno me veseli što se Xterra Croatia ponovno održava na Lošinju jer ovakva događanja potvrđuju smjer kojim godinama razvijamo naš otok, kao destinaciju aktivnog života, boravka u prirodi i kvalitetnih sportskih sadržaja. Kroz brojne projekte ulagali smo u obnovu i uređenje starih otočnih puteva, šumskih staza i šetnica kako bi taj vrijedan prostor bio dostupan i funkcionalan tijekom cijele godine. Upravo su ti putevi danas dio atraktivnih sportskih ruta koje Lošinj čine prepoznatljivim među ljubiteljima outdoor aktivnosti i velikih sportskih događanja - rekla je.

Na te se temelje aktivnog odmora nadovezuje i strateški plan Turističke zajednice Grada Malog Lošinja, čiji direktor Dalibor Cvitković ističe da Xterra nije samo sportski spektakl, već dokaz lošinjske konkurentnosti na međunarodnom tržištu:

- Xterra dodatno potvrđuje snažan potencijal Lošinja kao kvalitetne i konkurentne outdoor destinacije. Ovakvi međunarodni događaji imaju važnu ulogu u produženju turističke sezone jer privlače goste izvan ljetnih mjeseci, ali i goste koji traže aktivan i sadržajan boravak u prirodi.

Tomislav Paripović, voditelj projekta, predstavio je novosti u organizaciji, naglasivši da su upravo raznolikost i kvaliteta staza razlog rekordnog interesa:

- Pronaći lokaciju koja na ovako malom prostoru nudi toliko raznolikosti za utrku bio je pun pogodak. Ove godine dodatno smo dotjerali staze kako bismo na najbolji način iskoristili kombinaciju otočkog terena i obale, pružajući natjecateljima pravi sportski izazov u jedinstvenom morskom okruženju. Rekordan interes i činjenica da nam se sportaši vraćaju drugu godinu zaredom potvrđuju da je naša vizija Lošinja kao prepoznatljivog središta za aktivni sport i boravak u prirodi postala stvarnost - izjavio je.

Tu razinu kvalitete i usklađenost s globalnim standardima brenda budno prati i Nico Lebrun, tehnički direktor Xterra serije, koji ne skriva oduševljenje lošinjskim domaćinstvom:

- Mali Lošinj upoznao sam prošle godine tijekom premijernog izdanja i on doista savršeno utjelovljuje Xterra duh, istraživanje novih lokacija u koje se odmah zaljubite. Ovaj otok nudi sve čemu naš brend teži: kristalno čisto more, atraktivne MTB i trail staze, vrhunske hotelske kapacitete, izvrsnu gastronomiju i snažnu podršku lokalne zajednice. Posebno bih istaknuo suradnju s lokalnim timom; u gotovo 15 godina rada kao tehnički supervizor, rijetko sam se susreo s ovako tečnom i uigranom organizacijom. Iako sama lokacija nosi određene logističke izazove, jednom kada stignete, shvatite da je ovo pravi 'outdoor' raj za cijelu obitelj. Uvjeren sam da je pred nama velika zajednička budućnost.

Kao uvertira u samu utrku i završni pogled na izazove koji sportaše čekaju iz prve ruke, svoja očekivanja podijelio je i proslavljeni triatlonac Petr Soukup:

- Drago mi je što sam ove godine prvi put na Lošinju jer uvijek tražim nove lokacije na kojima još nisam nastupao, a ovo mjesto me odmah osvojilo. Xterra donosi potpuno drugačiji osjećaj od klasičnih cestovnih utrka, ovdje morate biti spremni prilagoditi se terenu, šumi, kamenim stazama i prirodi oko sebe. Upravo ta kombinacija sporta i avanture ono je što ovu utrku čini posebnom, a Lošinj za takav doživljaj ima savršene uvjete.