Yamal će dobiti maćehu koja je starija od njega samo 5 godina

Dok je Lamine Yamal (18) sve češće u medijima zbog veza s top modelima, sada je saznao novu vijest. Njegov otac, Mounir Nasraoui, objavio je da se ženi te će Lamine uskoro dobiti maćehu. Najbolje od svega je to što je ona starija samo pet godina od Yamala i čak 16 godina od njegovog oca i svog budućeg muža.

Mounir je na Instagramu objavio fotografiju sa svojom partnericom Khristinom (23) te je uz to dodao srce i zaručnički prsten. Objava je izazvala lavinu komentara od kojih neki slave zaruke zaljubljenog para, a neki se i šale na njihov račun te pišu kako sada Yamal "ima još jedna usta za nahraniti". Većina komentara ipak je bila u dobrom tonu, a Yamal se još nije oglasio o budućem braku svog oca.

Mounir je jako aktivan na društvenim mrežama te je postao dosta popularan. Objavljuje puno fotografija na Instagramu te često odgovara pratiteljima, ali se i svađa s kritičarima te ne skriva da živi lagodnim životom od velikog bogatstva koje je zaradio njegov sin. On i Yamal su u dobrim odnosima i on često objavljuje njihove zajedničke slike. Tako će sada mlađahni Yamal imati samo pet godina stariju maćehu, koja mu može biti sestra.