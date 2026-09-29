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AS ŠPANJOLSKE

Yamal: Gol u Livakovićev bliži kut? Treniramo, poznajem ga

Piše Luka Tunjić,
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Yamal: Gol u Livakovićev bliži kut? Treniramo, poznajem ga
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Foto: Marcelo del Pozo
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Pitali su ga je li ovo bio još jedan nastup kojim ističe svoju kandidaturu za Zlatnu loptu, na što je dodao: 'Još jedna utakmica, da', rekao je Yamal koji je zabio dva gola i asistirao protiv Hrvatske

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Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je 4-1 od aktualnog svjetskog i europskog prvaka, Španjolske, u utakmici drugog kola Lige nacija koja se u utorak navečer odigrala u Sevilli. Lamine Yamal (19) bio je prvo ime utakmice s dva gola i asistencijom.

Čudesnom tinejdžeru je za prvi gol trebala samo 71 sekunda. Ostao je usamljen na desnoj strani kaznenog prostora, imao je vremena za namjestiti se za udarac lijevom nogom, a unutarnjim dijelom noge kirurški je pogodio Livakovićev daljnji kut. Drugi gol zabio je u drugom poluvremenu, kada je "probušio" Livakovićev prvi kut snažnim udarcem.

Nakon utakmice se obratio za španjolsku televiziju i otkrio što mu je prolazilo glavom kada je zabio svoj drugi gol na utakmici.

UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia
Foto: Marcelo del Pozo

- Znam ga (Livakovića, op. a.) s treninga, tako da sam tada (tijekom udarca, op. a.) razmišljao o tome, što obično tada radi i kako se postavlja. Tako da mi je došlo samo od sebe - rekao je Yamal.

Pitali su ga je li ovo bio još jedan nastup kojim ističe svoju kandidaturu za Zlatnu loptu, za što je dodao: "Još jedna utakmica, da".

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