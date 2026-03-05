Obavijesti

Yamal i Messi trebaju igrati u ratnoj zoni. Uefa poručila: Ne razmišljamo o premještanju...

Piše HINA,
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Ako se Doha pokaže prevelikim sigurnosnim rizikom, utakmica bi se mogla premjestiti u Španjolsku ili negdje drugdje u Europi, gdje igraju gotovo svi igrači obje momčadi

Europski nogometni savez (Uefa) i dalje planira da Katar bude domaćin utakmice između Argentine i Španjolske, poznate kao Finalissima, unatoč sukobima na Bliskom istoku.

- Trenutno se ne razmatraju alternativna mjesta održavanja. Konačna odluka očekuje se do kraja sljedećeg tjedna - rekla je Uefa o utakmici zakazanoj za 27. ožujka između aktualnih južnoameričkih i europskih prvaka.

Argentina i Španjolska trebale bi igrati na stadionu Lusail, mjestu epskog finala Svjetskog prvenstva 2022. u kojem je Argentina pobijedila Francusku na jedanaesterce.

- U tijeku su razgovori s lokalnim organizatorima koji su uložili ogroman trud kako bi osigurali uspjeh utakmice - rekla je Uefa.

Nations League - Final - Portugal v Spain
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Ako se Doha pokaže prevelikim sigurnosnim rizikom, utakmica bi se mogla premjestiti u Španjolsku ili negdje drugdje u Europi, gdje igraju gotovo svi igrači obje momčadi. Reuters navodi da je London favorit za domaćinstvo utakmice, iako su španjolski mediji izvijestili da su Rim i Milano također bili opcije.

Stadion Wembley bio je domaćin prethodnog izdanja 2022. godine, ali tamo bi se utakmica Engleske protiv Urugvaja trebala održati na isti datum, 27. ožujka. London, međutim, ima i druge stadione koji mogu primiti utakmicu.

Dok Španjolska želi suočiti se s Argentinom, izvori su rekli da im je prioritet bio ne propustiti posljednji međunarodni prozor prije Svjetskog prvenstva. Razmatraju alternativne protivnike, jer bi tri dana kasnije trebali igrati i protiv Egipta.

Prva utakmica Finalissime odigrana je na Wembleyju u lipnju 2022. kada je Argentina pobijedila Italiju 3-0.

