Yamal se oglasio o turbulentnoj zabavi i optužbama: 'Lagali su o svemu, meni je to bilo smiješno'

Mlada zvijezda Barcelone, Lamine Yamal (18) je prije dva mjeseca bila na udaru zbog ljudi koje je angažirao za svoj rođendan. Naime, pozvao je osobe patuljastog rasta da izvode razne točke, a na rođendanu su mogle biti žene koje su morale zadovoljavati određene uvjete. Tužbom je zaprijetila Udruga osoba s ahondroplazijom (ADEE), a sada se o svemu oglasio i Yamal.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

- Nisam bio ljut, bilo mi je smiješno. Pokušali su to ocrniti na mnogo načina. Jedna žena je rekla da sam birao djevojke na ovaj ili onaj način, a sve je bila laž. Zatim je bila stvar s konobarima, koji su tamo radili - rekao je Yamal za španjolsku emisiju Resonancia de Corazon.

Predsjednik Udruge osoba s ahondroplazijom je vrlo brzo, nakon što je snimka ljudi s patuljastim rastom kako dolaze na rođendan procurila u javnost, najavio pravne korake te je rekao kako se mora provesti istraga. Za Marcu je izjavio da su u Udruzi zabrinuti jer ljudi s puno novaca i moći prolaze nekažnjeno za iskorištavanje ljudi. Ipak, izvođači patuljastog rasta odbacili su sve tvrdnje da su bili omalovažavani i izrugivani.

Priču o drugoj kontroverznoj situaciji iznijela je manekenka Claudia Clavo koja je rekla da je Yamal platio 12 žena "koje moraju imati određenu veličinu grudi" da bi mogle biti na zabavi. Objavila je da je i njoj ponuđeno da dođe na zabavu te da će biti plaćena od 10.000 do 20.000 eura. Ona je to odbila kada je vidjela popis svih zahtjeva, a tvrdila je i da ima snimke zaslona svih razgovora.

