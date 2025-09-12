Obavijesti

Sport

Komentari 5
NAKON DVA MJESECA

Yamal se oglasio o turbulentnoj zabavi i optužbama: 'Lagali su o svemu, meni je to bilo smiješno'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Yamal se oglasio o turbulentnoj zabavi i optužbama: 'Lagali su o svemu, meni je to bilo smiješno'
Foto: Instgram

Yamal je bio na meti kritika jer je za rođendan angažirao osobe patuljastog rasta, a jedna djevojka je navela da je birao i žene s "određenom veličinom grudi". Yamal je optužbe demantirao

Mlada zvijezda Barcelone, Lamine Yamal (18) je prije dva mjeseca bila na udaru zbog ljudi koje je angažirao za svoj rođendan. Naime, pozvao je osobe patuljastog rasta da izvode razne točke, a na rođendanu su mogle biti žene koje su morale zadovoljavati određene uvjete. Tužbom je zaprijetila Udruga osoba s ahondroplazijom (ADEE), a sada se o svemu oglasio i Yamal.

Lamine Yamal signs contract extension with FC Barcelona
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

- Nisam bio ljut, bilo mi je smiješno. Pokušali su to ocrniti na mnogo načina. Jedna žena je rekla da sam birao djevojke na ovaj ili onaj način, a sve je bila laž. Zatim je bila stvar s konobarima, koji su tamo radili - rekao je Yamal za španjolsku emisiju Resonancia de Corazon. 

Predsjednik Udruge osoba s ahondroplazijom je vrlo brzo, nakon što je snimka ljudi s patuljastim rastom kako dolaze na rođendan procurila u javnost, najavio pravne korake te je rekao kako se mora provesti istraga. Za Marcu je izjavio da su u Udruzi zabrinuti jer ljudi s puno novaca i moći prolaze nekažnjeno za iskorištavanje ljudi. Ipak, izvođači patuljastog rasta odbacili su sve tvrdnje da su bili omalovažavani i izrugivani.

'NA SVE SAM PRISTALA' FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'
FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'
JAVILA SE UDRUGA Yamal je za rođendan angažirao osobe patuljastog rasta kako bi ga zabavljale. Izbio je skandal
Yamal je za rođendan angažirao osobe patuljastog rasta kako bi ga zabavljale. Izbio je skandal

Priču o drugoj kontroverznoj situaciji iznijela je manekenka Claudia Clavo koja je rekla da je Yamal platio 12 žena "koje moraju imati određenu veličinu grudi" da bi mogle biti na zabavi. Objavila je da je i njoj ponuđeno da dođe na zabavu te da će biti plaćena od 10.000 do 20.000 eura. Ona je to odbila kada je vidjela popis svih zahtjeva, a tvrdila je i da ima snimke zaslona svih razgovora.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'
DONČIĆEVA MAJKA

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'

Mirjam Poterbin (51) najveća je podrška Luke Dončića (25), a vjerujemo da će mu pružiti koju riječ utjehe nakon što je sa Slovenijom ispao s EuroBasketa. Prati ga na utakmicama od malih nogu, zbog nje je izabrao Sloveniju, a ne Srbiju po ocu Saši, od kojega se Mirjam razvela
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025