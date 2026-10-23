Yamal već organizirao tulum za Zlatnu loptu. Je li ipak požurio?

Uoči dodjele Zlatne lopte, zakazane za ponedjeljak, 26. listopada, sve se više govori o borbi između Harryja Kanea i Laminea Yamala. Napadač Bayerna i mlada zvijezda Barcelone izdvajaju se kao glavni kandidati za prestižnu nagradu, a prema tvrdnjama španjolskih medija, Yamal se već priprema za moguću pobjedu.

Novinar radijske postaje COPE Víctor Navarro, tvrdi da je 18-godišnji Španjolac već unajmio privatni zrakoplov za putovanje u London. Na svečanost bi njime trebali stići članovi njegove obitelji, prijatelji i najbliži suradnici.

Prema istom izvoru, Yamal je navodno razradio i planove za proslavu u Parizu u slučaju da osvoji nagradu koju dodjeljuje France Football. Takve pripreme mogle bi upućivati na njegovo samopouzdanje, no konačan ishod utrke još nije poznat.

U međuvremenu, ostatak Barcelonine delegacije u London će otputovati zasebnim privatnim letom, zajedno s ostalim nominiranim igračima katalonskog kluba.

Ipak, konkurencija ima snažne argumente. Kane iza sebe ima iznimno učinkovitu sezonu u dresu Bayerna i engleske reprezentacije, dok je Yamal briljirao u Barceloni te bio jedan od važnih aduta Španjolske na putu do naslova svjetskog prvaka.

Dodatnu pozornost privukla je i odluka Marce, koja je Kaneu dodijelila priznanje za najboljeg igrača sezone nakon što je postigao čak 73 gola. Iako ta nagrada ne određuje pobjednika Zlatne lopte, pokazuje koliko je engleski napadač imao impresivnu sezonu. Hoće li Yamal doista imati razloga za slavlje ili su njegove navodne pripreme preuranjene, doznat ćemo na svečanosti u ponedjeljak.