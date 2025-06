Yamala uhvatili kako ljubi 12 godina stariju. Nju su gnjusno izvrijeđali: 'Rastrgana sam'

Lamine Yamal najpoznatiji je 17-godišnjak na svijetu. Čudo od djeteta, kako mu tepaju, već sada je jedan od najboljih nogometaša na svijetu, Barcelona u njemu ima nositelja igre za sljedećih 15-ak godina, a ovaj mladić tek sada polako počinje na svojoj koži osjećati posljedice slave.

Mediji ga prate u stopu, špekulira se o njegovom ljubavnom statusu, a čini se da ga je on sam otkrio na godišnjem odmoru u Italiji. Krstario je ovaj genijalac proteklih dana na talijanskoj obali gdje su ga uhvatili u društvu španjolske influencerice Fati Vazquez (29).

Foto: Instagram

Svi su se raspisali o 12 godina starijoj djevojci koja je osvojila njegovo srce, on je demantirao sve i rekao da su samo prijatelji, ali tko još s prijateljicom razmjenjuje nježnosti...

Tako su uživali u luksuznoj vili, obilazili talijansku obalu jahtom i razgledavali helikopterom, a papparazzi su ih uhvatili dok su se strastveno ljubili na jet-skiju. To ih je i razotkrilo pa je njegov demantij pao u vodu.

Foto: Instagram

Yamal ima pravo provoditi vrijeme s kim god želi, ali kao slavna osoba, njegov život je pod povećalom, a neki ne zaziru da se petljaju u njegov privatni život. Osjetila je to sama Vazquez koja je na društvenim mrežama pod teškom paljbom jer je u vezi s 13 godina mlađim. Zbog fotografija prolazi kroz kalvariju. Pretrpjela je sramotne uvrede i gnjusne prijetnje, nije više mogla izdržati pa se oglasila.

Foto: Instagram

- Rastrgana sam na internetu – to je izuzetno nepravedno. Imam 29 godina, čak ni 30. Nisam nikome ništa učinila. To utječe ne samo na mene, već i na moju porodicu. Govorimo o prijetnjama smrću, uvredama, optužbama poput 'pedofilije'... to je previše.

Foto: Instagram

Pita se zašto nitko ne reagira ovako kada su muškarci u vezi s mlađim ženama...

- Provela sam s njim samo nekoliko dana - to je upravo ono što fotografije pokazuju. Nije bilo ničega više. Ne želim dalje komentirati niti od toga praviti skandal. Za mene je to apsolutno nepotrebno - rekla je ona.

Nije demantirala romansu, ali je li to bila samo ljetna avantura ili između njih plamti ljubav, to se ionako tiče samo njih dvoje...