Titanijski Jake: Paula operirali nakon što ga je Joshua razbio, ugradili mu dvije ploče u čeljust

U Miamiju se održao pravi boksački spektakl, a u glavnim ulogama bili su slavni youtuber Jake Paul i legendarni britanski teškaš Anthony Joshua. Britanac je slavio nakon nokauta u šestoj rundi, a Paul je izdržao puno duže nego što su mnogi očekivali.

Joshua je pobijedio udarcem u glavu pri čemu je od jačine udarca influenceru nastradala čeljust. Nakon borbe Paul je završio u bolnici gdje mu je utvrđena dvostruka fraktura. Na društvenim mrežama objavio je snimku rengena i napisao: "Dvostruka fraktura čeljusti. Dajte mi Canela za 10 dana."

Isti dan podvrgnut je operativnom zahvatu čeljusti, a na Instagramu se javio s objavom u kojoj piše da je operacija dobro prošla. Osim objave sebe u krevetu, postavio je rendgensku snimku čeljusti u kojoj su mu ugrađene pločice od titanija.

- Operacija je prošla prema predviđenom planu. Hvala svima na silnoj podršci. Imam ugrađene dvije pločice od titanija sa svake strane i nekoliko uklonjenih zubi. Idućih tjedan dana moram piti samo tekućinu.

Influencer će se sigurno lakše oporaviti nakon što pogleda tekući račun. Ukupni nagradni fond za borbu, koja se uživo prenosila na popularnoj streaming platformi Netflix, dosegao je nevjerojatnih 184 milijuna dolara, što je preračunato oko 160 milijuna eura. Prema uvjetima ugovora, plijen je podijeljen ravnopravno, u omjeru 50-50, što znači da je svaki borac napustio Miami bogatiji za otprilike 92 milijuna dolara, odnosno između 80 i 81,5 milijuna eura.