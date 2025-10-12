Varaždin su danas "okupirali" navijači i to ne samo domaći. Nekoliko njih u "barokni grad" stiglo je iz Gibraltara gdje su im naši navijači srdačno ugostili
STRASTVENI NAVIJAČ PLUS+
Za Hrvatsku u Varaždinu navija i Japanac: 'Vatrene' pratim od 2007. i pobjede nad Engleskom
Čitanje članka: 3 min
Jesmo li se dogovorili? Ma ne, došli smo ovdje i vidjeli dečke iz Gibraltara i pridružili im se i to je to, započeo nam je gospodin Tomislav Vištica iz navijačke skupine Sinovi koji je u Varaždin na utakmicu Hrvatske i Gibraltara stigao u društvu sina Tomislava.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku