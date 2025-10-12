Obavijesti

Za Hrvatsku u Varaždinu navija i Japanac: 'Vatrene' pratim od 2007. i pobjede nad Engleskom

Piše Fabijan Hrnčić,
Za Hrvatsku u Varaždinu navija i Japanac: 'Vatrene' pratim od 2007. i pobjede nad Engleskom
Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Varaždin su danas "okupirali" navijači i to ne samo domaći. Nekoliko njih u "barokni grad" stiglo je iz Gibraltara gdje su im naši navijači srdačno ugostili

Jesmo li se dogovorili? Ma ne, došli smo ovdje i vidjeli dečke iz Gibraltara i pridružili im se i to je to, započeo nam je gospodin Tomislav Vištica iz navijačke skupine Sinovi koji je u Varaždin na utakmicu Hrvatske i Gibraltara stigao u društvu sina Tomislava.

