Za Hrvatsku u Varaždinu navija i Japanac: 'Vatrene' pratim od 2007. i pobjede nad Engleskom

Jesmo li se dogovorili? Ma ne, došli smo ovdje i vidjeli dečke iz Gibraltara i pridružili im se i to je to, započeo nam je gospodin Tomislav Vištica iz navijačke skupine Sinovi koji je u Varaždin na utakmicu Hrvatske i Gibraltara stigao u društvu sina Tomislava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+