Obavijesti

Sport

Komentari 0
BLIŽI SE EURO

Za jednu poziciju Sigurdsson još traži rješenje uoči Eura: Neki bi željeli Bjelorusa iz Zagreba...

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Za jednu poziciju Sigurdsson još traži rješenje uoči Eura: Neki bi željeli Bjelorusa iz Zagreba...
3
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nije sporno da smo dobri i s Martinovićem kao srednjim bekom, ali bolji smo s njim kao desnim. Sigurdsson mora biti načisto je li on taj ili je taj Lučin za oba pravca, ako je već Cindrić u 33. godini taj sve manje

Za 72 dana protiv Gruzije igramo prvu utakmicu na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmöu. Situaciju dva i pol mjeseca prije otvaranja Eura provjerili smo prošlog tjedna u dvije utakmice protiv Švicarske. Pobjedu u prvoj nismo mogli vidjeti na televiziji jer je netko bio nemaran, poraz u drugoj samo preko streama kao nekad u 2010. godini s jednom kamerom, ali vidjeli smo dovoljno za neke zaključke o trenutnom stanju. Najveći je dobitak Leon Ljevar (24), koji je silom prilika iskoračio u prvi plan odigravši obje utakmice gotovo u kompletnoj minutaži na lijevom vanjskom i u obrani. Neki bi izgorjeli u prevelikoj želji, on se odmah kandidirao za iduće okupljanje i pripreme za Euro. To znači iskoristiti priliku, palac gore.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nažalost, opet smo imali mnogo, previše izostanaka. I zaboravili smo već kako je igrati bez ozljeda, sa svim igračima. Dagur Sigurdsson nije imao Zvonimira Srnu, Tina Lučina, Luku Cindrića, Davida Mandića, u prvoj utakmici ni virozne Dominika Kuzmanovića i Filipa Glavaša, u drugoj Marina Šipića. To je skoro cijela postava i osjetilo se protiv sve bolje reprezentacije kakva postaje Švicarska. Vidjeli smo u siječnju na Svjetskom prvenstvu da bi svi oni igrali i s jednom nogom, ali kod nekih se problemi ponavljaju iz okupljanja u okupljanje da bi se Sigurdsson mogao mirno osloniti na savršene uvjete i varijantu A. Moramo se pomiriti s tim da je to više nerealno nego realno, a za takve stvari postoji nešto što se zove jasan sustav, čemu težimo i približavamo se.

DVIJE UTAKMICE Spektakl u Areni: Rukometaši uoči EP-a protiv Njemačke
Spektakl u Areni: Rukometaši uoči EP-a protiv Njemačke

Nije sporno da smo dobri i s Martinovićem kao srednjim bekom, ali bolji smo s njim kao desnim. Sigurdsson mora biti načisto je li on taj ili je taj Lučin za oba pravca, ako je već Cindrić u 33. godini taj sve manje, barem dok priliku ne zasluže neki mladi Tin Baković ili Josip Tomić iz Sesveta, a zbog budućnosti bi mogli. Bjelorus Igor Beljavski (23) iz Zagreba, kojeg su/bi neki htjeli vidjeti u hrvatskom dresu, zasad nije obostrana želja niti je (još) realan, ali nikad ne znaš... 

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025