ZA KNJIGE REKORDA Hrvatske rukometašice pobijedile Fidži na Svjetskom prvenstvu 67-4!

Danas svi igraju rukomet, ali svjetsko prvenstvo nije za svakoga. Hrvatska ženska rukometna mladost na Svjetskom prvenstvu do 18 godina starosti u Rumunjskoj ostvarila je pobjedu koja ulazi u naše knjige rekorda. Mlade Hrvatice, srebrna generacija s Europskog prvenstva U-17 prošle godine, pobijedila je Fidži 67-4.

IHF je ispoštovao Oceaniju, odakle smo navikli na Australiju kao predstavnika, ali teško da Fidži na SP-u ikome može koristiti koliko god mundijal imao svoje čari. Već je rezultat jučerašnje utakmice Fidžija i Francuske sve najavio kako će to izgledati u praksi. Francuskinje su pobijedile 55-2, Hrvatska je danas malo 'popustila' u obrani, ali na kraju i i nadmašila ukupnu razliku, koja potencijalno može značiti u konačnom zbiru skupine.

Foto: Jure Banfi / kolektiff

Dakle, utakmica za rekorde, pa je takav postavila i Maja Elena Hajdinjak zabivši 19 golova.

Djevojke su u prvoj utakmici izgubile od Egipta 24-27, pa im u zadnjoj utakmici u uvodnoj skupini protiv Francuske igra samo pobjeda. Kako i koliko, znat će više nakon dvoboja Egipta i Francuske...