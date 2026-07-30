Obavijesti

Sport

Komentari 5
'ČARI' MUNDIJALA

ZA KNJIGE REKORDA Hrvatske rukometašice pobijedile Fidži na Svjetskom prvenstvu 67-4!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
ZA KNJIGE REKORDA Hrvatske rukometašice pobijedile Fidži na Svjetskom prvenstvu 67-4!
4
Foto: Jure Banfi / kolektiff
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HRVATSKA - FIDŽI 67-4 Mlade hrvatske rukometašice pobijedile su predstavnika Oceanije 63 razlike! Maja Elena Hajdinjak zabila je 19 golova

Admiral

Danas svi igraju rukomet, ali svjetsko prvenstvo nije za svakoga. Hrvatska ženska rukometna mladost na Svjetskom prvenstvu do 18 godina starosti u Rumunjskoj ostvarila je pobjedu koja ulazi u naše knjige rekorda. Mlade Hrvatice, srebrna generacija s Europskog prvenstva U-17 prošle godine, pobijedila je Fidži 67-4. 

IHF je ispoštovao Oceaniju, odakle smo navikli na Australiju kao predstavnika, ali teško da Fidži na SP-u ikome može koristiti koliko god mundijal imao svoje čari. Već je rezultat jučerašnje utakmice Fidžija i Francuske sve najavio kako će to izgledati u praksi. Francuskinje su pobijedile 55-2, Hrvatska je danas malo 'popustila' u obrani, ali na kraju i i nadmašila ukupnu razliku, koja potencijalno može značiti u konačnom zbiru skupine.

Croatia vs Egypt (Group A)
Foto: Jure Banfi / kolektiff

Dakle, utakmica za rekorde, pa je takav postavila i Maja Elena Hajdinjak zabivši 19 golova.

Djevojke su u prvoj utakmici izgubile od Egipta 24-27, pa im u zadnjoj utakmici u uvodnoj skupini protiv Francuske igra samo pobjeda. Kako i koliko, znat će više nakon dvoboja Egipta i Francuske...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo u Europi starta od drugog pretkola Lige prvaka, Hajduk od prvog pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin od drugog pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026