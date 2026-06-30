Za Maroko igra genije. Rasturio na natjecanjima iz govorništva, preskočio razred u osnovnjaku

Maroko nastavlja s odličnim igrama nakon četvrtog mjesta u Katru i titule prvaka Afrike. Jedan od bitnijih igrač je 18-godišnji Ayoub Bouaddi. Smatra se jednim od najvećih svjetskih talenata na svojoj poziciji. Iako je u mlađim uzrastima nastupao za reprezentaciju Francuske, u svibnju 2026. godine službeno je promijenio sportsko državljanstvo i odlučio predstavljati Maroko.

Foto: Brian Snyder

Bouaddi igra ključnu ulogu za reprezentaciju Maroka na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izbornik Mohamed Ouahbi gurnuo ga je u vatru, a 18-godišnji veznjak je dobrim nastupima vratio uslugu. Ono što Bouaddija izdvaja od većine nogometaša jest njegova iznimna izvanredna akademska inteligencija.

Zbog iznadprosječne inteligencije, Ayyoub je u osnovnoj školi preskočio peti razred, pa je kroz cijelo školovanje bio znatno mlađi od svojih vršnjaka. Poznat je kao odličan orator te je tijekom školovanja pobijedio na natjecanju u javnom govorništvu.

Dok je već naveliko igrao seniorski nogomet protiv klubova poput Real Madrida u Ligi prvaka, Bouaddi je s nepunih 16 godina položio francusku maturu (baccalaureate) s najvišim ocjenama. Umjesto da se posveti samo nogometu, upisao je i uspješno studira sveučilišni smjer matematike.