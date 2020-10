Jurić: Za nas rođene tu nema veće sreće nego igrati za Hajduk

"Hvala klubu koji je produženjem ugovora pokazao da me cijeni, a na meni je da svojim ponašanjem i igrom to opravdam" - kazao je veznjak Bijelih nakon potpisa novog ugovora.

<p><strong>Stanko</strong> <strong>Jurić </strong>po drugi je put u svojoj karijeri produžio vjernost Hajduku, 24-godišnji veznjak u ponedjeljak je sve dogovorio s klubom i stavio potpis na ugovor koji traje do ljeta 2022. godine.</p><p>Jurić je do sada za Hajduk upisao 64 službena nastupa, a pri tom je postigao osam pogodaka uz dvije asistencije. Upravo u aktualnoj sezoni Stanko igra u sjajnoj formi i jedan je od najistaknutijih igrača prve momčadi.</p><p>- Za nekoga tko je rođen u ovom podneblju, ovom gradu, ne postoji veća sreća i čast nego igrati za Hajduk. Ono sto većina sanja ja živim i na tome sam zahvalan svakoga dana. Hvala klubu koji je produženjem ugovora pokazao da me cijeni, a na meni je da svojim ponašanjem i igrom to opravdam - kazao je veznjak Bijelih nakon potpisa novog ugovora.</p>