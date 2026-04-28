ZA POVIJEST Niti jedna utakmica u polufinalu Lige prvaka nije bila efikasnija od PSG - Bayern

U utakmici koja će se prepričavati generacijama, Paris Saint-Germain je u prvom polufinalnom dvoboju Lige prvaka na svome Parku prinčeva svladao Bayern München 5-4. Bio je to istinski nogometni spektakl, večer otvorenih gardova i nevjerojatnih preokreta koja je pomaknula granice i postavila nove, teško dostižne rekorde u najelitnijem europskom natjecanju.

Vatromet golova za anale natjecanja

Devet postignutih golova novi je rekord za jednu polufinalnu utakmicu Lige prvaka, a da nas čeka nešto posebno, bilo je jasno već nakon prvog poluvremena. Već do odlaska na odmor mreže su se tresle čak pet puta, što je također novi rekord za ovu fazu natjecanja. Kaos na terenu počeo je rano, a obje su momčadi igrale s nevjerojatnom dozom napadačke raskoši, gotovo zaboravivši na obrambene zadatke.

Obje vezne linije kao da nisu postojale, lopta je u treptaju oka prelazila s jedne na drugu stranu terena, što je rezultiralo festivalom prilika. Iako su u povijesti Lige prvaka viđene i efikasnije utakmice, poput one između Borussije Dortmund i Legije Varšave koja je završila 8-4, rijetko se kada dogodi da se dva europska velikana u polufinalu ovako potpuno otvore. Upravo zato ovaj će dvoboj ostati upisan zlatnim slovima u povijest. Za usporedbu, rekord po broju golova u dvije polufinalne utakmice i dalje drže Inter i Barcelona (2025.), te Liverpool i Roma (2018.), čiji su dvoboji završili s ukupno 13 golova.

Boksački meč na Parku prinčeva

Atmosfera na pariškom stadionu bila je naelektrizirana od prve minute, a igrači kao da su preuzeli tu energiju. Bio je to nogomet bez ikakvih kalkulacija, poput boksačkog meča u kojem suparnici neprestano razmjenjuju udarce. Festival golova otvorio je Harry Kane u 17. minuti iz penala, no slavlje Bavaraca nije dugo trajalo. Uslijedio je uraganski odgovor Parižana. Prvo je nevjerojatni Kviča Kvaratškelia izjednačio prekrasnim pogotkom, da bi zatim João Neves i Ousmane Dembélé donijeli preokret.

Gruzijski majstor bio je nerješiva enigma za obranu Bayerna, driblao je s lakoćom i stvarao kaos kad god bi primio loptu. No, do poluvremena je za Bayern zabio i Michael Olise, pa se na odmor otišlo s rezultatom 3-2. U drugom dijelu PSG je nastavio u istom ritmu. Svojim drugim golovima, Dembélé i Kvaratskhelia odveli su francuskog prvaka na, činilo se, nedostižnih 5-2 do 59. minute. No, Bavarci su još jednom pokazali mentalitet pobjednika. Golovima Dayota Upamecana i Luisa Díaza smanjili su na 5-4 i vratili potpunu neizvjesnost uoči uzvrata.

Sve je otvoreno za uzvrat u Münchenu

Iako su na kraju slavili, u redovima PSG-a sigurno postoji i doza zabrinutosti. Imali su Bayern na koljenima, vodili su s tri gola razlike, no dopustili su im da se vrate u život. Bavarci se sada vraćaju u svoju tvrđavu, Allianz Arenu, sa zaostatkom od samo jednog gola, što obećava jednako dramatičan uzvrat. Parižani mogu biti posebno zahvalni Uefi što je ukinula pravilo gola u gostima. Da je to pravilo još na snazi, Bayernu bi u Münchenu za prolaz u finale bila dovoljna bilo kakva pobjeda od jednog gola razlike, poput 1-0 ili 2-1. Ovako, čeka nas još najmanje 90 minuta otvorenog i beskompromisnog nogometa u kojem je apsolutno sve moguće, a ljubitelji nogometa mogu se samo nadati reprizi spektakla iz Grada svjetlosti.