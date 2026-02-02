Obavijesti

PRVACI EUROPE

Za razliku od nas, Danci će imati doček. Spremaju im palačinke

Piše Ivan Kužela,
Za razliku od nas, Danci će imati doček. Spremaju im palačinke
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Danci su u nedjeljnom finalu pobijedili Nijemce 34-27, a povodom toga bit će doček u glavnom gradu Kopenhagenu. Sada su aktualni svjetski, olimpijski i europski prvaci, a EP su osvojili ponovno nakon 14 godina

Danska rukometna reprezentacija pobijedila je u nedjeljnom finalu Njemačku 34-27. Dominacija Danaca na europskoj, ali i svjetskoj sceni ne prestaje. Trenutačno su aktualni svjetski, olimpijski i europski prvaci. To je u rukometnoj povijesti prije Danske uspjela postići jedino Francuska

Doček rukometaša | Video: Luka Safundžić/24sata

Danci će tradicionalno ići na doček u glavni grad Kopenhagen. Doček će biti svečane prirode u ponedjeljak popodne u Gradskoj vijećnici, a igrači i osoblje dobit će za jesti - palačinke

Tradicija je to stara gotovo 100 godina koju je jedan danski kuhar pokrenuo prilikom dolaska belgijskog kralja Alberta 1. u dansku prijestolnicu. Kralj je bio oduševljen palačinkama i od tada se one poslužuju svečanim gostima kao što su danski rukometaši, nagrađivani umjetnici i znanstvenici te strani dužnosnici i političari. 

Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Danska rukometna reprezentacija trenutačno ima tri europska zlata, dva srebra i četiri bronce. MVP turnira je najbolji svjetski igrač Mathias Gidsel koji je oborio rekord za najviše postignutih golova na Europskom prvenstvu. Zabio je 68 golova, četiri više od prvog pratitelja i suigrača Simona Pytlicka. Zadnji put Danci su na krovu Europe bili 2012. godine.

