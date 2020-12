Finila je i ova – rekli bi stari Splićani. Finila, završila... porazom Hajduka protiv Gorice 2-4, ali porazom koji pretjerano i ne iznenađuje navijače Hajduka. I to valjda najbolje govori kakva je ovo bila godina. Momčad na pauzu odlazi na petom mjestu, istom onom petom mjestu na kojem je i okončala prošlu sezonu, a koliko će joj proljeće biti zahtjevno možda i najbolje svjedoči kako je Gorica na trećem mjestu bježi 12 bodova, a četvrta Rijeka tri, uz tri utakmice manje!?

Kako god okrenuli, baš ništa ne valja. Ni travnjak, ni igra, ni rezultat, a očito ni većina igrača. Od najvećeg budžeta i najskuplje momčadi koja je u 2019. mjesec dana bila na prvom mjestu i gajila nadu o plasmanu u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk se u 2020. srozao na peto mjesto, s rupetinom u proračunu koju će biti teško zakrpati. I zato, ne ponovila se ova godina u svakom smislu.

No analizu godine na izmaku ostavimo za neki drugi tekst, osvrnimo se na ovu zadnju utakmicu koju smo odgledali na Poljudu. Uoči puta u Split Litvanac na klupi Gorice Valdas Dambrauskas kazao je: "Nećemo podcijeniti Hajduk, imamo maksimalan respekt za klub, navijače i cijelu povijest, ali naravno da želimo stvarati i vlastitu povijest. Nemamo što kriti, želimo pobijediti"

Svaka čast Dambrauskasu i njegovoj momčadi, koja igrom i rezultatima na terenu u zadnjih par sezona zaslužuje svačiji respekt, a pogotovo Hajdukov, no ako jedna Gorica dolazi u Split s najavom kako "neće podcijeniti Hajduka" i održi obećanje i zabije im četiri gola, onda to puno više govori o Hajduku nego o Gorici, i to je valjda najbolja ocjena snage i vrijednosti aktualne momčadi Hajduka.

A ako igračima Hajduka ova izjava trenera Gorice nije bila dovoljan motiv da "poginu na terenu" i tu i takvu Goricu "rastave na proste faktore", onda ne zaslužuju nositi dres Hajduka, nego ostati upisani u povijest kluba kao jedna od najslabijih i najsramotnijih generacija. Generacija koja je unatoč tome što je bila najskuplje plaćena u povijesti, upisala najslabiji plasman u prvenstvu i najranije ispadanje iz Europe i kupa. Generacija koju su šamarali sva četiri kluba koji su se iz Druge plasirali u Prvu ligu, među njima i Gorica. Više puta!

A što misli o igri svoje momčadi u zadnjoj utakmici u Varaždinu trener Boro Primorac najbolje je pokazao početnom postavom u koju je večeras uvrstio čak devet novih imena, zamijenio je sve osim kapetana Caktaša i Bugara Dimitrova, ali pomaka nije bilo. Nije Hajduk toliko loše izgledao prema naprijed koliko je olako primao golove, doslovno je poklonio dva penala Gorici, a i ostala dva gola su poprilično jeftina i plod pogrešaka obrane Hajduka.

Što vrijede dva lijepa gola Atanasova i Diamantakosa, kad obrana popije četiri komada. Nema tog napada koji to može nadoknaditi.