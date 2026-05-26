Sezona iz horora za 'vatrenog': Ispao je s popisa za SP, a onda i iz Bundeslige. Već su ga otpisali

Wolfsburg je nakon 29 godina neprekidnog boravka u Bundesligi ispao u drugi rang njemačkog nogometa. Nekadašnji prvak Njemačke izgubio je u uzvratnoj utakmici doigravanja od Paderborna 2-1 nakon produžetaka i tako zaključio jednu od najtežih sezona u klupskoj povijesti. Prva utakmica u Wolfsburgu završila je bez golova, pa je odluka pala u dramatičnom uzvratu na Paderbornovu stadionu.

Sve je za Wolfsburg počelo idealno. Pejčinović je zabio već u trećoj minuti nakon akcije po lijevoj strani i doveo vukove u vodstvo koje im je u tom trenutku donosilo ostanak. No prednost se vrlo brzo pretvorila u problem. Maehle u samo je tri minute zaradio dva žuta kartona, prvi u 11., drugi u 14. minuti, i ostavio momčad Dietera Heckinga s igračem manje u najvažnijoj utakmici sezone.

Paderborn je brojčanu prednost iskoristio u 38. minuti. Brackelmann je prenio loptu prema drugoj vratnici, a Bilbija iz blizine pogodio za 1-1 i potpuno vratio domaćina u život. Wolfsburg se nakon toga uglavnom branio, pokušavao izdržati pritisak i do kraja osnovnog dijela uspio odvesti utakmicu u produžetke. U 100. minuti Curdu je pogodio za 2-1 i veliko slavlje domaćih navijača.

Za Wolfsburg je to povijesni pad. Klub iz Donje Saske ušao je u Bundesligu 1997. godine i od tada se nije vraćao u drugi rang. Gotovo tri desetljeća bio je stalni član njemačke elite, a u tom je razdoblju stigao i do najvećeg uspjeha u povijesti. U sezoni 2008./09. momčad Felixa Magatha senzacionalno je osvojila naslov prvaka Njemačke predvođena Edinom Džekom, Grafiteom i Zvjezdanom Misimovićem.

Wolfsburg je nakon toga imao i europski kontinuitet. Igrao je Ligu prvaka, stigao do četvrtfinala protiv Real Madrida, osvajao DFB kup i Superkup, a u sezoni 2014./15. završio je kao drugi iza Bayerna. Tada su važnu ulogu imali Kevin De Bruyne, Bas Dost, Ivan Perišić i Ivica Olić. Sada je taj klub pao u 2. Bundesligu nakon sezone u kojoj je ostvario samo sedam pobjeda i čak 19 poraza.

Pad je još veći jer Wolfsburg po financijskoj snazi nije smio biti kandidat za ispadanje. Momčad je po tržišnoj vrijednosti među jačima u ligi, po plaćama još više, a prošlog ljeta bila je među klubovima s najvećim neto ulaganjem u Bundesligi. No skupa momčad nije imala stabilnost, rezultat ni jasnu ideju. Veći dio 2026. provela je pri dnu ljestvice, a tek je u završnici izbjegla izravno ispadanje pobjedom protiv St. Paulija.

Majerova sezona za zaborav

Kada govorimo o skupim pojačanjima, jedno od njih je i Lovro Majer. Hrvatski veznjak u Njemačku je stigao u ljeto 2023. iz Rennesa za 25 milijuna eura. Nakon sjajne prilagodbe i igara, ove sezone njegova minutaža postupno je opadala, pa je sezonu završio s 29 nastupa, tri gola i pet asistencija. Na prvu to ne djeluje kao loš učinak, no broj minuta itekako zabrinjava. U Bundesligi je odigrao 1375 minuta, odnosno nešto manje od 50 po nastupu. Kulminacija problema bila je i to što hrvatskog reprezentativca nije bilo ni u zapisniku za uzvratnu utakmicu, službeno zbog bolesti, ali njegova je sezona već ranije krenula nizbrdo i prekrižen je, piše Germanijak.

Zbog nedostatka minuta ispao je i iz reprezentativnog kruga Zlatka Dalića, iako je još na prošlom okupljanju i "generalki" u SAD-u protiv Kolumbije i Brazila bio u kadru. U konačnici je bio i jedini strijelac protiv "selecaa". Ipak, u konačnom kadru za Svjetsko prvenstvo za njega nije bilo mjesta te je dobio pretpoziv. Sada se sve više nameće pitanje njegove budućnosti. Ugovor s Wolfsburgom ima do 2028. godine, no nakon ispadanja klub će morati rezati troškove, a Majerova plaća i status mogli bi otvoriti vrata rastanku.

Za Wolfsburg sada počinje neizvjesno razdoblje. Volkswagen, vlasnik kluba, prolazi kroz ozbiljne financijske probleme i najavljuje velike rezove, što dodatno komplicira planove za povratak u Bundesligu. Klub koji je prije samo nekoliko godina igrao Ligu prvaka sada mora slagati momčad za drugu ligu, smanjivati troškove i pronaći novi sportski smjer.