Obavijesti

Sport

Komentari 2
A ZABIO JE BRAZILU

Sezona iz horora za 'vatrenog': Ispao je s popisa za SP, a onda i iz Bundeslige. Već su ga otpisali

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Sezona iz horora za 'vatrenog': Ispao je s popisa za SP, a onda i iz Bundeslige. Već su ga otpisali
4
Foto: Swen Pförtner/DPA

Iako je godinama bio standardni hrvatski reprezentativac, Majer je kod trenera Dietera Heckinga u Wolfsburgu pao u drugi plan, a Zlatko Dalić izostavio ga je s popisa za Svjetsko prvenstvo

Admiral

Wolfsburg je nakon 29 godina neprekidnog boravka u Bundesligi ispao u drugi rang njemačkog nogometa. Nekadašnji prvak Njemačke izgubio je u uzvratnoj utakmici doigravanja od Paderborna 2-1 nakon produžetaka i tako zaključio jednu od najtežih sezona u klupskoj povijesti. Prva utakmica u Wolfsburgu završila je bez golova, pa je odluka pala u dramatičnom uzvratu na Paderbornovu stadionu.

Sve je za Wolfsburg počelo idealno. Pejčinović je zabio već u trećoj minuti nakon akcije po lijevoj strani i doveo vukove u vodstvo koje im je u tom trenutku donosilo ostanak. No prednost se vrlo brzo pretvorila u problem. Maehle u samo je tri minute zaradio dva žuta kartona, prvi u 11., drugi u 14. minuti, i ostavio momčad Dietera Heckinga s igračem manje u najvažnijoj utakmici sezone.

DRAMATIČAN KRAJ SEZONE Ante Budimir ostao bez trenera nakon što je jedva ostao u ligi
Ante Budimir ostao bez trenera nakon što je jedva ostao u ligi

Paderborn je brojčanu prednost iskoristio u 38. minuti. Brackelmann je prenio loptu prema drugoj vratnici, a Bilbija iz blizine pogodio za 1-1 i potpuno vratio domaćina u život. Wolfsburg se nakon toga uglavnom branio, pokušavao izdržati pritisak i do kraja osnovnog dijela uspio odvesti utakmicu u produžetke. U 100. minuti Curdu je pogodio za 2-1 i veliko slavlje domaćih navijača. 

Za Wolfsburg je to povijesni pad. Klub iz Donje Saske ušao je u Bundesligu 1997. godine i od tada se nije vraćao u drugi rang. Gotovo tri desetljeća bio je stalni član njemačke elite, a u tom je razdoblju stigao i do najvećeg uspjeha u povijesti. U sezoni 2008./09. momčad Felixa Magatha senzacionalno je osvojila naslov prvaka Njemačke predvođena Edinom Džekom, Grafiteom i Zvjezdanom Misimovićem.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg
Foto: Swen Pförtner/DPA

Wolfsburg je nakon toga imao i europski kontinuitet. Igrao je Ligu prvaka, stigao do četvrtfinala protiv Real Madrida, osvajao DFB kup i Superkup, a u sezoni 2014./15. završio je kao drugi iza Bayerna. Tada su važnu ulogu imali Kevin De Bruyne, Bas Dost, Ivan Perišić i Ivica Olić. Sada je taj klub pao u 2. Bundesligu nakon sezone u kojoj je ostvario samo sedam pobjeda i čak 19 poraza.

Pad je još veći jer Wolfsburg po financijskoj snazi nije smio biti kandidat za ispadanje. Momčad je po tržišnoj vrijednosti među jačima u ligi, po plaćama još više, a prošlog ljeta bila je među klubovima s najvećim neto ulaganjem u Bundesligi. No skupa momčad nije imala stabilnost, rezultat ni jasnu ideju. Veći dio 2026. provela je pri dnu ljestvice, a tek je u završnici izbjegla izravno ispadanje pobjedom protiv St. Paulija.

Majerova sezona za zaborav

Kada govorimo o skupim pojačanjima, jedno od njih je i Lovro Majer. Hrvatski veznjak u Njemačku je stigao u ljeto 2023. iz Rennesa za 25 milijuna eura. Nakon sjajne prilagodbe i igara, ove sezone njegova minutaža postupno je opadala, pa je sezonu završio s 29 nastupa, tri gola i pet asistencija. Na prvu to ne djeluje kao loš učinak, no broj minuta itekako zabrinjava. U Bundesligi je odigrao 1375 minuta, odnosno nešto manje od 50 po nastupu. Kulminacija problema bila je i to što hrvatskog reprezentativca nije bilo ni u zapisniku za uzvratnu utakmicu, službeno zbog bolesti, ali njegova je sezona već ranije krenula nizbrdo i prekrižen je, piše Germanijak.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg
Foto: Harry Langer/DPA

Zbog nedostatka minuta ispao je i iz reprezentativnog kruga Zlatka Dalića, iako je još na prošlom okupljanju i "generalki" u SAD-u protiv Kolumbije i Brazila bio u kadru. U konačnici je bio i jedini strijelac protiv "selecaa". Ipak, u konačnom kadru za Svjetsko prvenstvo za njega nije bilo mjesta te je dobio pretpoziv. Sada se sve više nameće pitanje njegove budućnosti. Ugovor s Wolfsburgom ima do 2028. godine, no nakon ispadanja klub će morati rezati troškove, a Majerova plaća i status mogli bi otvoriti vrata rastanku.

LJUBITELJ TINTE Pogledajte tetovaže 'vatrenog': Jedna ima duboko značenje...
Pogledajte tetovaže 'vatrenog': Jedna ima duboko značenje...

Za Wolfsburg sada počinje neizvjesno razdoblje. Volkswagen, vlasnik kluba, prolazi kroz ozbiljne financijske probleme i najavljuje velike rezove, što dodatno komplicira planove za povratak u Bundesligu. Klub koji je prije samo nekoliko godina igrao Ligu prvaka sada mora slagati momčad za drugu ligu, smanjivati troškove i pronaći novi sportski smjer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
BIVŠA GLASNOGOVORNICA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026