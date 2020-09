'Zabio sam 12 golova, snašao sam se, ali nadam se biti bolji'

<p>Jako sam sretan što nastavljam u Milanu. Vrijedno sam radio, trener mi je dao samopouzdanje i iskoristio sam prilike, kazao je hrvatski reprezentativac <strong>Ante Rebić</strong> za klupski kanal nakon što je za Milan potpisao ugovor do 2025. godine.</p><p>Rebić je prošle sezone igrao za "Rossonere" kao posuđeni igrač Eintrachta, no Talijani su nakon njegovih odličnih nastupa odlučili otkupili ugovor.</p><p>Početak nije bio blistav, međutim Rebić je u drugom dijelu sezone "eksplodirao" i sa 12 golova u 30 nastupa završio sezonu kao najbolji strijelac momčadi.</p><p>- Trener mi je dao samopouzdanje - istaknuo je Rebić dodavši kako se u idućoj sezoni nada i boljim igrama.</p><p>- Pokazao sam da imam kvalitete igrati za ovu momčad. Prošle sezone sam postigao 12 golova. Dobro sam se snašao, ali nadam se da ću biti još bolji - naglasio je.</p><p>Njegov transfer se realizirao nakon što je Andre Silva otišao u suprotnom smjeru. Eintracht je naime, otkupio njegov ugovor od Milana, a dio dogovora je bio da Rebić ostane na San Siru.</p><p>- AC Milan sa zadovoljstvom objavljuje trajno potpisivanje Ante Rebića iz Eintrachta nakon njegove posudbe u klubu prošle sezone. Ugovor s hrvatskim napadačem traje do 30. lipnja 2025. godine. Ante tako nastavlja svoj put u redovima Rossonera nakon što je tijekom sezone 19/20. postigao 12 golova u 30 nastupa, završivši kao najbolji strijelac momčadi - objavio je Milan.</p><p>Prije toga je u karijeri odigrao točno 100 utakmica za Frankfurt, a već je igrao na Apeninskom poluotoku, jer je u prošlosti bio član Fiorentine i Verone.</p><p>Milan je prošlu sezonu završio na šestom mjestu.</p>