Možda njihovi postupci nisu uvijek moralni, no, složit ćete se sa mnom, nogometaši na velikim pozornicama itekako utječu na javnost.

Tako se na neviđenu proslavu odlučio Gerrard Moreno. Napadač Villarreala sinoć je zabio vodeći gol protiv Manchester Uniteda u finalu Europske lige pa proslavio isti simulacijom zabijanja igle u venu, odnosno cijepljenja.

Najbolji strijelac 'žute podmornice' u ovoj sezoni gostovao je uoči finala u poznatom talk showu 'La Resistencia', gdje je takvu proslavu obećao voditelju Davidu Broncanu. Riječ je u konačnici i održao, a odmah su krenule i pohvale na račun španjolskog napadača. U Španjolskoj je, inače, od posljedica korone preminulo više od 80 tisuća ljudi.

Golman Rulli je prvo zabio pa skinuo penal De Gei za povijesni trofej u vitrinama Villarreala, no Moreno je taj koji je doveo klub do prilike za takav uspjeh. On je sa sedam golova bio najbolji strijelac Europske lige. Jednako imaju Benficin Pizzi, Romin Borja Mayora te Lilleov Yazici, no fenomenalni Španjolac je dodao i pet asistencija pa je titula otišla u njegovu ruke.

Ove je sezone zabio ukupno 30 golova i upisao 11 asistencija u 46 utakmica. Sezona karijere, zasad!