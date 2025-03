Zabrana gostovanja jedna je od mogućih opcija u HNL-u! 'Ove kazne ne daju nikakav učinak'

Brojne peripetije i kontroverze prethodile su derbiju na Maksimiru. Povuci-potegni oko broja ulaznica za goste pa postavljanje ograde na južnoj tribini, koja je na koncu uklonjena na nalog Državnog inspektorata. Bez obzira na bespotrebne tenzije uoči utakmice, vidjeli smo fenomenalnu utakmicu između Dinama i Hajduka (2-2), ali nažalost, i neke situacije koje su zasjenile derbi. Kao, primjerice, gužva na kraju utakmice te sukob Josipa Mišića i Ivana Lučića, a navijači su opet masovnom bakljadom prekinuli susret.

Mjere su bile rigorozne, zaštitari su na ulazima u stadion zaplijenili oko 300 baklji, ali obje navijačke skupine uspjele su unijeti preko 250 baklji i tako prouzročiti desetominutni prekid utakmice.

Delegat je imao posla u brojanju pirotehničkih sredstava, sada je isti i pred disciplinskim sucem Alanom Klakočerom da odredi 'masne' kazne za oba kluba, a HNS mora smisliti kako spriječiti da ubuduće dolazi do ovakvih situacija. Jedna od opcija je i zabrana gostovanja navijačima. Otkrio je to Jurica Jurjević, HNS-ov voditelj odjela za sigurnost, ali prvo treba mijenjati disciplinski pravilnik jer on ne uključuje tu mogućnost kažnjavanja.

- To je jedna od manjkavosti aktualnog disciplinskog pravilnika. Ne postoji ta mogućnost. Bilo je razgovora, dosta je to kompleksno jer radi se o stadionima na teritoriju Hrvatske. Gostujući navijači će naći model da kupe ulaznice za druge tribine. Zato što su karte u otvorenoj prodaji. Kad bi stadioni bili rasprodani, lakše bi to bilo napraviti. Zato se nije u to išlo, ali mislim da se o tome treba razmisliti u budućnosti - rekao je Jurjević za Sportske novosti.

Dinamo i Hajduk dobit će tešku kaznu, a možda jedna od njih bude zatvaranje neke od tribina.

- Ne mogu prejudicirati, ali nema puno izbora, sigurno će se raditi o maksimalnoj novčanoj kazni koju može izreći. U budućnosti treba razmatrati da se to delimitira ili da se limit poveća. Postojeće kazne očito ne daju efekt. Hoće li se ići u kažnjavanje da jedan dio stadiona bude prazan, ne znam. Ima to na raspolaganju, ali dosad ove sezone nije to bila praksa - kaže Jurjević.

Kako su navijači unijeli toliki broj pirotehničkih sredstava, nikome nije jasno.

- Činjenica jest da je negdje rupa. Gdje, kako i na koji način? Morat ćemo ubuduće tražiti bolju varijantu. Možemo diskutirati na široko i na daleko. Uvijek postoje pritisci navijača i klubova kad se striktno pregledava, kad su sporiji ulasci, zašto se naše navijače pregledava, pokušava se utjecati na mjere i teško je balansirati između svega toga. Dinamo je angažirao zaštitare koji su to radili u suradnji s policijom. Ako policija primijeti da je nešto sumnjivo, može se aktivirati, tako su svi ovi kod kojih je pronađena pirotehnika predani njoj. Kompleksno je, stadion je pun rupa. Dug je proces od ulaska gostujućih navijača od parkinga do same južne tribine, to je čak 400-500 metara.