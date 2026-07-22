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Zabrinjavajuće brojke u Europi: Dinamu se ovo nije dogodilo četiri godine, pogledajte seriju

Piše Domagoj Vugrinović,
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Zabrinjavajuće brojke u Europi: Dinamu se ovo nije dogodilo četiri godine, pogledajte seriju
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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THUN - DINAMO 1-1 Najlošiji je ovo niz "modrih" od 2022. godine, kad su dinamovci natjecanje u skupini E Lige prvaka završili s pet utakmica bez pobjede, uz četiri poraza i remi

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Dinamo je remizirao 1-1 s Thunom u drugom pretkolu Lige prvaka. "Modri" su ovim rezultatom ostali u dobroj situaciji za prolazak jer nisu izgubili na gostovanju u Švicarskoj, a za sedam dana pred svojim će navijačima imati priliku izboriti treće pretkolo, za što su i dalje favoriti.

Ipak, "modri" su se još jednom mučili. Ono što nismo imali priliku vidjeti u drugoj polovici prošle sezone, pa ni tijekom priprema, ponovno je isplivalo na površinu. Dinamo je suvereno gazio sve pred sobom u domaćem prvenstvu i Kupu te osvojio dvostruku krunu, no gorak okus ostavila je europska sezona.

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Dinamo ju je završio s tri utakmice bez pobjede. Posljednji je put slavio protiv FCSB-a na Maksimiru 4-1, nakon čega je izgubio od Midtjyllanda 2-0, a potom u nokaut-fazi od Genka 3-1 te u uzvratu odigrao 3-3. Remijem protiv Thuna niz bez pobjede produljio se na četiri utakmice. Gledamo li širu sliku, Dinamo ima samo jednu pobjedu u posljednjih devet europskih utakmica, što je zabrinjavajući trend.

Najgori je to niz od 2022. godine, kada su Dinamovci natjecanje u skupini E Lige prvaka završili sa pet utakmica bez pobjede, uz četiri poraza i remi. Sve se to dogodilo nakon slavne pobjede protiv Chelseaja u prvom kolu, kada je Mislav Oršić zabio jedini gol na utakmici koja je prethodila smjeni Thomasa Tuchela s klupe "plavaca".

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Kovačevićeva statistika u Europi sada izgleda ovako: Dinamo je vodio u 11 utakmica te ima tri pobjede, tri remija i pet poraza. To znači da s "modrima" osvaja 1,09 bodova po utakmici, pobjeđuje u nešto više od 27 posto susreta, a gubi u nešto više od 45 posto.

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