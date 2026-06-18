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POVIJEST NAM NIJE SKLONA

Zabrinjavajući podatak? Evo kako 'vatreni' prolaze na SP-u nakon poraza u prvoj utakmici

Piše Luka Tunjić,
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Zabrinjavajući podatak? Evo kako 'vatreni' prolaze na SP-u nakon poraza u prvoj utakmici
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Svi se nadamo i očekujemo kako do toga ove godine ipak neće doći, ali tek ćemo nakon okršaja s Panamom (24. lipnja) i Ganom (27. lipnja) znati kako će ovaj turnir 'vatrenih' završiti

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Poraz od Engleske bio je četvrti za "vatrene" u prvoj utakmici nekog Svjetskog prvenstva. Nadamo se, u ovom slučaju, da se dan po jutru ne poznaje, jer je Hrvatska nakon poraza u prvom kolu neslavno završavala svoje nastupe na Svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, debi nogometne reprezentacije na svjetskoj smotri dogodio se u Francuskoj 1998. godine, kada je je slavila 3-1 protiv Jamajke te osvojila brončanu medalju.

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Međutim, uslijedio je nešto tamniji niz za reprezentaciju. Četiri je godine kasnije Meksiko bio bolji suparnik u 1. kolu SP-a u Južnoj Koreji i Japanu, slavio je s 1-0, a s identičnim rezultatom u neuspješnu obranu krune krenuo je Brazil 2006. godine na Mundijalu u Njemačkoj, kada je Kaka golom u 44. minuti presudio "vatrenima".

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Opet smo odmjerili snage s Brazilcima na otvaranju SP-a 2014. godine. Seleçao je tada, nošen podrškom domaće publike, slavio 3-1. Zlatko Dalić sjeo je na klupu za SP u Rusiji, a debitirao je Mundijalu pobjedom od 2-0 nad Nigerijom. U Katru je Hrvatska odigrala bez golova i pobjednika s Marokom.

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Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Povijest, dakle, govori ovako. Kada Hrvatska ne izgubi u prvom kolu SP-a, onda osvoji medalju (1998., 2018., 2022.), a kada izgubi, onda ispada u grupnoj fazi. Svi se nadamo i očekujemo kako do toga ove godine ipak neće doći, ali tek ćemo nakon okršaja s Panamom (24. lipnja) i Ganom (27. lipnja) znati u kojoj će skupini ovaj turnir 'vatrenih' završiti.

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