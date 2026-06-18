Kane otkrio kako je nadmudrio Livakovića: Proučavao sam ga i znao da će prerano krenuti

Hrvatska nogometna reprezentacija nije najbolje započela Svjetsko prvenstvo u SAD-u. U prvoj utakmici skupine L izgubila je od Engleske 4-2. U prvom poluvremenu hrvatsku je obranu mučio jedan od najboljih, ako ne i najbolji napadač današnjice Harry Kane. Najprije je zabio iz ponovljenog jedanaesterca, a potom je pred kraj poluvremena nakon kornera neometano utrčao s ruba šesnaesterca i glavom pogodio donji kut Livakovićevih vrata.

- Ovo je razina za koju znamo da je možemo dosegnuti. Prvo poluvrijeme bilo je izjednačenije. I dalje mislim da smo imali svoje trenutke i, naravno, zabili smo dva gola. Pogoci koje smo primili bili su pomalo razočaravajući, pogotovo drugi, kada smo se previše povukli, a to nije način na koji želimo igrati - rekao je Kane nakon utakmice za BBC.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Istaknuo je kako ih je u svlačionici na poluvremenu podignuo govor Thomasa Tuchela.

- Šef je rekao: "Idemo! Povećajmo tempo, igrajmo čovjek na čovjeka." Potom smo im potpuno preuzeli utakmicu iz ruku. Vidjeli ste nas na našoj najvišoj razini, s loptom i bez nje. Mogli smo zabiti još tri ili četiri gola u prvih 20 minuta drugog poluvremena. Napravili smo ono što smo trebali i na kraju lijepo priveli utakmicu kraju - rekao je pa se osvrnuo na jedanaesterac koji mu je Livaković najprije obranio, a potom ga je realizirao nakon što su suci utvrdili da je hrvatski vratar prerano napustio gol-crtu.

- Kada sam gledao snimke Livakovića, primijetio sam da voli krenuti ranije pa sam znao da će, zastanem li, vjerojatno prerano napustiti gol-crtu. Bio sam 80 posto siguran da je izašao, ali ne i potpuno. Naravno, kada sam dobio priliku ponovno izvesti jedanaesterac, promijenio sam tehniku. Zbog toga proučavam svoje protivnike i na kraju je sve dobro završilo za mene - zaključio je Kane.

Na utakmicu se odmah nakon susreta osvrnuo i Tuchel, kojemu je ovo bila prva velika pobjeda na Mundijalu otkako je preuzeo englesku nogometnu reprezentaciju.

- Teška utakmica protiv teškog protivnika. U prvom poluvremenu mučili smo se. U drugom smo dijelu briljantno reagirali, stvorili mnoštvo prilika i pokazali mnogo energije, a upravo smo to željeli. Morali smo izbaciti nervozu iz svojega sustava i u drugom smo poluvremenu izgledali onako kako želimo - rekao je Tuchel.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvrnuo se i na prvi dio, u kojem je Hrvatska bolje otvorila utakmicu i stalno pritiskala. U drugih 45 minuta Engleska je preuzela inicijativu i opsjedala Livakovićeva vrata.

- Gledali smo dva različita poluvremena. Loše smo primili pogotke, ali svaka čast igračima na reakciji nakon razgovora na poluvremenu. Rekao sam im da možemo izgubiti, ali da moramo izgubiti na svoj način. U drugom dijelu nisu nas mogli pratiti. Ostvarili smo odličan rezultat protiv čvrste momčadi. Nije bilo lako jer imaju odlične igrače - rekao je i nastavio:

- U drugom smo dijelu bili agresivniji i igrali onako kako trebamo igrati. Tako mora biti i u nastavku prvenstva. Kontrolirali smo utakmicu i imali razdoblje u kojem smo mogli zabiti tri ili četiri gola, ali pobjeda je najvažnija. Bellingham? Bio je odličan. Svi koji su igrali spremni su i u dobroj formi. Imamo odlične igrače.