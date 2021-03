Prije nekoliko dana Zadar je srušio Partizan i došao do prve domaće pobjede u ABA ligi ove sezone. Da, pomalo nevjerojatno zvuči, ali Zadrani su imali pehove ove sezone sa zaraženim igračima, jedno vrijeme nisu bili kompletni, nije bilo trenera Mršića, propustili su nekoliko utakmica, a izostala je i sreća u nekim utakmicama.

No, kada se činilo da je sve sjelo na svoje, problemi su se opet pojavili. Zdravstveno stanje trenera Veljka Mršića opet se pogoršalo zbog čega je otišao u bolnicu na nove post-Covid preglede te će propustiti današnju utakmicu Zadra protiv Šibenika. Do njegovog povratka, momčad će voditi Ivan Perinčić.

Izbornik košarkaške reprezentacije je imao korona virus krajem prošle godine, u međuvremenu ga je prebolio, no pandemija je na njemu ostavila teške posljedice.

Na Badnjak mu se stanje pogoršalo zbog čega je hospitaliziran u bolnici.

- Na Badnjak me nazvao Stojko Vranković i kad je čuo kako kašljem i da ne mogu povezati tri riječi, odmah je alarmirao liječnike. U Zadru živim sam, obitelj je u Zagrebu i oni nisu mogli do mene zbog izolacije, pa su ljudi iz kluba i prijatelji brinuli za mene, nosili su mi sve što mi je trebalo. Mislio sam da će proći, nakon sedam – osam dana osjećao sam se ipak malo bolje, ali na Badnjak mi je bilo baš loše, i Stojko je inzistirao da odem u bolnicu. Odmah je po mene stigla hitna pomoć, svi u punoj opremi, skafanderima, maskama... i odveli su me na odjel gdje sam odmah dobio terapiju. Osjećam se kao da me vlak pregazio. Iscrpljen sam visokom temperaturom i kašljem, ali nakon 10 dana borbe s koronom liječnici su optimistični, nazire se kraj ovoj muci - govorio nam je Mršić u prosincu prošle godine.

Prebolio je korona virus, vratio se na parket 17. siječnja, no njegovi problemi su se nastavili. Opet je došlo do pogoršanja situacije zbog čega ga nije bilo dva tjedna, nakon čega se stanje stabiliziralo.

Vodio je svoju momčad u pobjedi nad Splitom 7. veljače, išao je i s reprezentacijom na završni ciklus kvalifikacija u Istanbul gdje je Hrvatska izgubila od Turske i Nizozemske, vodio je utakmice svog kluba protiv Partizana i Zaboka, no nakon posljednje utakmice njegovo stanje se opet pogoršalo.

Ovaj put je otišao na nove pretrage, a mi se nadamo kako će se što prije vratiti na klupu svoje momčadi.