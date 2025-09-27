Obavijesti

PRVAK KRENUO U OBRANU

Zadar pobjedom kod velikog rivala Cibone otvorio sezonu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Susret Cibone i Zadra u 1. kolu Premijer lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zadar se uspio odvojiti, Cibona je odlično odgovorila u nastavku i stigla na svega dva poena zaostatka. No, uslijedila je odlična serija gostiju 11-0

Aktualni prvaci Hrvatske, košarkaši Zadra u novu su sezonu krenuli 86-78 (27-22, 23-15, 19-27, 17-14) pobjedom na gostovanju kod velikog rivala Cibone.

Vladimir Mihailović s 19 i Lovro Mazalin sa 17 koševa bili su najefikasniji kod Zadra, dok su Žan Mark Šiško sa 17 i Renato Serdarušić sa 16 ubačaja predvodili Cibonu.

Nakon izjednačenog otvaranja dvoboja, Zadar je preuzeo kontrolu rezultata od sredine prve četvrtine te je već i prije poluvremena stvorio dvoznamenkastu prednost. U nastavku je uslijedila dobra reakcija Cibone koja se početkom zadnje dionice čak uspjela primaknuti na samo 71-69. No, tada je Zadar napravio ključnu seriju od 11-0 kojom se ponovno odvojio na 13 poena prednosti i mirno priveo dvoboj kraju.

Ranije u subotu je Zabok kao gost svladao Kvarner sa 67-53 (17-20, 17-10, 14-13, 19-10). Karlo Uljarević je s 15 koševa predvodio Zabok, dok je Tahj Jerome Eaddy ubacio 13 za Kvarner. 

Još u petak je Split svladao Samobor sa 75-71, a Cedevita Junior Šibenku s 90-73.

