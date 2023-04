Zadar uvjerljiv protiv Cibone. Tornado digao transparent za obljetnicu smrti Hrvoja Ćustića

Košarkaši Zadra su s uvjerljivih 93-76 (23-19, 17-23, 21-15, 32-19) pobijedili Cibonu u utakmici 4. kola HT Premijer lige za prvaka, koja je u utorak odigrana u dvorani "Krešimir Ćosić" na Višnjiku.

Zadrani su bolje ušli u utakmicu i već na polovici prve četvrtine imali 10 koševa prednosti (14-4), ali su se gosti brzo oporavili i u samo dvije i pol minute došli do izjednačenja (16-16). Zadar je prvu četvrtinu dobio sa 23-19.

Cibona je najbolje razdoblje imala u prvih osam minuta druge četvrtine, kad je od -4 došla do +9 (42-33) i imala napad za dvoznamenkastu prednost. Zadrani su u završne 74 sekunde prvog poluvremena napravili 7-0 i na veliki odmor otišli sa samo dva koša zaostatka (40-42). Momčad Danijela Jusupa je u prvih 20 minuta imala problema s vanjskim šutom, ubacivši samo tri trice.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

No, u nastavku su sve nadoknadili, a pogotovo u zadnjoj četvrtini. Raspucali su se Dario Drežnjak i Sani Čampara, koji su uz Luku Božića i Karla Žganeca bili ključni igrači zadarske momčadi. Zadar je u drugom poluvremenu Cibonu nadigrao sa 53-34, ubacivši 32 koša u zadnjoj četvrtini.

Cibona je posljednje vodstvo imala u 28. minuti (52-53), a onda je do 33. minute Zadar napravio 16-4 i došao do dvoznamenkaste prednosti (68-57) koju je do kraja utakmice povećao do konačnih +17 (93-76).

Drežnjak je sa 24 koša bio prvi strijelac Zadra. Božić je ubacio 20 poena uz 10 skokova i sedam asistencija. Žganec je postigao 13, a Čampara 11 koševa.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Strijelce Cibone predvodio je Domagoj Vuković sa 18 poena, a Krešimir Radovičić je spojio 15 koševa, šest skokova i pet asistencija.

Nakon četiri kola u Ligi za prvaka Cibona, Split i Zadar su izjednačeni s učinkom 21-5. Četvrta je Cedevita Junior sa 19-7, a po 13-13 imaju Furnir i Šibenka.

Inače, navijačka skupina "Tornado" digla je transparent za 15 obljetnicu smrti nogometaša Hrvoja Ćustića s natpisom "Spomen na tebe prenosimo na mlado, vječno će te pamtiti zadarski Tornado!"

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najčitaniji članci