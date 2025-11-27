Obavijesti

BATUR PREDVODI FNC PLUS+

Zadarski borac vraća se nakon teške ozljede: 'Pripremao sam se sa Soldićem u planinama'

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Zadarski borac vraća se nakon teške ozljede: 'Pripremao sam se sa Soldićem u planinama'
Zadar: FNC 21, Fight Nation Championship 21, Michal Andryszak - Martin Batur | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Naporno je, svaku rundu se na meni mijenjao svjež čovjek, ne možeš nigdje dobiti ovakve batine kao u kampu, ha, ha. Soldića kao da je Bog radio za ovaj sport, opisao nam je pripreme Martin Batur

Gdje je Martin Batur u subotu navečer? Ne znam kako da se izrazim, ali borit ću se protiv Kite, ha, ha, započeo nam je dobro raspoloženi hrvatski teškaš Martin Batur (33, 9-4) koji predvodi FNC 25 u Varaždinu.

